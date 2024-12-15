سحب قرعة بطولة كأس الأردن تحت 19 عاما

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- تم اليوم في مقر اتحاد كرة القدم، سحب قرعة بطولة كأس الأردن تحت 19 عاما ، لموسم 2024 -2025.
وتقام البطولة بمشاركة 16 فريقا: الرمثا، الفيصلي، الأهلي، سهل حوران، الوحدات، اتحاد الرمثا، الحسين، شباب الأردن، العربي، البقعة، كفرجايز، الجزيرة، أولمبيا عمان، سحاب، عمان FC، والجليل.
وحسب القرعة، ضمت المجموعة الأولى: الفيصلي، شباب الأردن، اتحاد الرمثا، كفرجايز، فيما احتوت المجموعة الثانية على فرق الرمثا، أولمبيا عمان، الحسين، البقعة.
وحلت فرق الأهلي، سحاب، عمان FC، والجزيرة، في المجموعة الثالثة، وضمت "الرابعة" سهل حوران، العربي، الجليل، الوحدات.
وحسب نظام البطولة، تم تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات، حيث يقام الدور الأول بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور الثاني.
يذكر أن بطولات كأس الأردن للفئات العمرية تم استحداثها الموسم الماضي، في إطار تطلعات الاتحاد لتطوير البطولات المحلية، وزيادة عدد المباريات للناشئين والشباب، وتعزيز المنافسة على أكثر من بطولة خلال الموسم، لرفد الأندية والمنتخبات الوطنية بأفضل اللاعبين مستقبلاً.
MENAFN15122024000072011014ID1108995179
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.