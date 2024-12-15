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سحب قرعة بطولة كأس الأردن تحت 19 عاما

12/15/2024 2:31:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد- تم اليوم في مقر اتحاد كرة القدم، سحب قرعة بطولة كأس الأردن تحت 19 عاما ، لموسم 2024 -2025.
وتقام البطولة بمشاركة 16 فريقا: الرمثا، الفيصلي، الأهلي، سهل حوران، الوحدات، اتحاد الرمثا، الحسين، شباب الأردن، العربي، البقعة، كفرجايز، الجزيرة، أولمبيا عمان، سحاب، عمان FC، والجليل.
وحسب القرعة، ضمت المجموعة الأولى: الفيصلي، شباب الأردن، اتحاد الرمثا، كفرجايز، فيما احتوت المجموعة الثانية على فرق الرمثا، أولمبيا عمان، الحسين، البقعة.
وحلت فرق الأهلي، سحاب، عمان FC، والجزيرة، في المجموعة الثالثة، وضمت "الرابعة" سهل حوران، العربي، الجليل، الوحدات.
وحسب نظام البطولة، تم تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات، حيث يقام الدور الأول بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور الثاني.
‏‎يذكر أن بطولات كأس الأردن للفئات العمرية تم استحداثها الموسم الماضي، في إطار تطلعات الاتحاد لتطوير البطولات المحلية، وزيادة عدد المباريات للناشئين والشباب، وتعزيز المنافسة على أكثر من بطولة خلال الموسم، لرفد الأندية والمنتخبات الوطنية بأفضل اللاعبين مستقبلاً.

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