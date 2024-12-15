الأسبوع الثالث عشر من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم ينطلق غدا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- تنطلق غدا الاثنين منافسات الأسبوع الثالث عشر من دوري الدرجة الأولى لموسم 2024 - 2025.
ويلتقي جرش مع أم القطين على ملعب جرش، والبقعة مع عمان FC على ستاد الأمير محمد، والجليل مع الوحدات (ب) على ملعب الأمير هاشم، حيث تُقام جميع المباريات عند الثالثة عصر الأثنين.
ويواجه الكرمل نظيره اليرموك عند الساعة الثالثة عصر الثلاثاء على ملعب الأمير هاشم.
وتتواصل المنافسات الأربعاء، بمواجهة تجمع سحاب مع اتحاد الرمثا عند الثالثة عصرًا على ستاد الأمير محمد، ويلاقي الهاشمية نظيره صما عند السابعة مساءً على ذات الملعب.
وتُختتم الجولة الخميس، بلقاء العربي مع كفرسوم عند الثالثة عصرًا على ملعب الأمير هاشم، فيما يواجه الحسين (ب) فريق السرحان في ذات التوقيت على ملعب جرش.
وبحسب نظام البطولة، تُلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دوري المحترفين للموسم المقبل، بينما يهبط آخر أربعة فرق إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
ويشهد دوري الدرجة الأولى هذا الموسم مشاركة فريقين من أندية المحترفين لفئة ت 23 (الحسين والوحدات)، على أن لا يتم احتساب نتائج مباريات أندية الأولى مع هذه الفرق لغايات تحديد مراكز الفرق النهائي والصعود والهبوط، فيما يتم اعتماد نتائج الفرق لتحديد مراكز الفرق لغايات منح المكافآت المالية للمراكز الثلاثة الأولى بعد انتهاء البطولة.
ومن المقرر أن تنطلق بطولة ت 23 لأندية المحترفين الموسم المقبل، مع تفعيل نظام الصعود والهبوط لهذه الفئة مع دوري الدرجة الأولى.
ويأتي إشراك فريقين من دوري المحترفين لفئة ت 23 بدوري الدرجة الأولى، ضمن استراتيجية الاتحاد لتطوير البطولات وتعزيز المواهب الشابة لدى الأندية وصقل خبراتهم ومنحهم فرصا أكبر بالمشاركة في المباريات الرسمية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الأندية والمنتخبات الوطنية على حد سواء.
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