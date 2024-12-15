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الأسبوع الثالث عشر من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم ينطلق غدا

12/15/2024 2:31:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- تنطلق غدا الاثنين منافسات الأسبوع الثالث عشر من دوري الدرجة الأولى لموسم 2024 - 2025.
ويلتقي جرش مع أم القطين على ملعب جرش، والبقعة مع عمان FC على ستاد الأمير محمد، والجليل مع الوحدات (ب) على ملعب الأمير هاشم، حيث تُقام جميع المباريات عند الثالثة عصر الأثنين.
ويواجه الكرمل نظيره اليرموك عند الساعة الثالثة عصر الثلاثاء على ملعب الأمير هاشم.
وتتواصل المنافسات الأربعاء، بمواجهة تجمع سحاب مع اتحاد الرمثا عند الثالثة عصرًا على ستاد الأمير محمد، ويلاقي الهاشمية نظيره صما عند السابعة مساءً على ذات الملعب.
وتُختتم الجولة الخميس، بلقاء العربي مع كفرسوم عند الثالثة عصرًا على ملعب الأمير هاشم، فيما يواجه الحسين (ب) فريق السرحان في ذات التوقيت على ملعب جرش.
وبحسب نظام البطولة، تُلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دوري المحترفين للموسم المقبل، بينما يهبط آخر أربعة فرق إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
‏‎ويشهد دوري الدرجة الأولى هذا الموسم مشاركة فريقين من أندية المحترفين لفئة ت 23 (الحسين والوحدات)، على أن لا يتم احتساب نتائج مباريات أندية الأولى مع هذه الفرق لغايات تحديد مراكز الفرق النهائي والصعود والهبوط، فيما يتم اعتماد نتائج الفرق لتحديد مراكز الفرق لغايات منح المكافآت المالية للمراكز الثلاثة الأولى بعد انتهاء البطولة.
‏‎ومن المقرر أن تنطلق بطولة ت 23 لأندية المحترفين الموسم المقبل، مع تفعيل نظام الصعود والهبوط لهذه الفئة مع دوري الدرجة الأولى.
‏‎ويأتي إشراك فريقين من دوري المحترفين لفئة ت 23 بدوري الدرجة الأولى، ضمن استراتيجية الاتحاد لتطوير البطولات وتعزيز المواهب الشابة لدى الأندية وصقل خبراتهم ومنحهم فرصا أكبر بالمشاركة في المباريات الرسمية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الأندية والمنتخبات الوطنية على حد سواء.

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