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نقل مباراة السلط والوحدات إلى ستاد الأمير محمد

12/15/2024 2:31:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - قرر اتحاد كرة القدم، نقل مباراة السلط والوحدات، والمؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري الأردني للمحترفين CFI والتي كانت مقررة عند الخامسة مساء الثلاثاء على ملعب السلط، لتقام على ستاد مدينة الأمير محمد الساعة السادسة والنصف مساءً بنفس التاريخ.
وجاء قرار نقل المباراة، حفاظا على سلامة أركان اللعبة نظرا للأعمال الانشائية القائمة في ملعب السلط.

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