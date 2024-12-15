نقل مباراة السلط والوحدات إلى ستاد الأمير محمد

نقل مباراة السلط والوحدات إلى ستاد الأمير محمد
التاريخ
12/15/2024 2:31:01 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
قرر اتحاد كرة القدم، نقل مباراة
السلط والوحدات، والمؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري الأردني للمحترفين CFI والتي كانت مقررة عند الخامسة مساء الثلاثاء على ملعب السلط، لتقام على ستاد مدينة الأمير محمد الساعة السادسة والنصف مساءً بنفس التاريخ.
وجاء قرار نقل المباراة، حفاظا على سلامة أركان اللعبة نظرا للأعمال الانشائية القائمة في ملعب السلط.
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