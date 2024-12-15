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وزير الأشغال: منجزات حضارية وتنموية رائدة حققتها مملكة البحرين في عهد جلالة الملك المعظم

12/15/2024 8:13:28 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت وزارة الأشغال احتفالاً لمنتسبيها تزامناً مع احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وعيد الجلوس الخامس والعشرين لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ، وما يصاحبها من مناسبات وطنية، وذلك بحضور المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال، وعدد من المسؤولين ومنتسبي الوزارة، حيث اشتمل الحفل على فعاليات متنوعة للحضور.

وبهذه المناسبة، رفع
المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هذه المناسبة العزيزة تأتي في إطار تجديد العهد والولاء وتعزيز القيم والانتماء للوطن، ومؤكداً على المنجزات الحضارية والتنموية الرائدة التي حققتها مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم، والمتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

كما أشاد وزير الأشغال بما
حققته مملكة البحرين من مكتسبات نوعية طالت العديد من المشاريع التنموية والحضرية التي تدعم المواطن أولاً، مؤكداً أن الوزارة تعمل وضمن السلطة التنفيذية على مواصلة مسيرة التطوير والعمل ضمن الفريق الواحد "فريق البحرين"، مضيفاً أن مملكة البحرين وبسواعد أبنائها من جميع القطاعات بالمملكة ستواصل العمل بكل تفان لتعزيز المكتسبات الوطنية.

وتابع أن الوزارة تعمل بجهد لتعزيز قدرات البنية التحتية بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية الوطنية، والتي تهدف إلى رفع مستوى الرعاية والخدمات المقدمة في المجالات الصحية والتعليمية والسياحية، كما تهدف إلى تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز اقتصادي حيوي في المنطقة، مما يسهم في تعزيز مكانتها على المستوى الدولي، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد على مملكة البحرين هذه المناسبات السارة بالمزيد من التقدم والنماء.

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