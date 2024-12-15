وزير الأشغال: منجزات حضارية وتنموية رائدة حققتها مملكة البحرين في عهد جلالة الملك المعظم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقامت وزارة الأشغال احتفالاً لمنتسبيها تزامناً مع احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وعيد الجلوس الخامس والعشرين لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ، وما يصاحبها من مناسبات وطنية، وذلك بحضور المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير
الأشغال، وعدد من المسؤولين ومنتسبي الوزارة، حيث اشتمل الحفل على فعاليات متنوعة للحضور.
وبهذه المناسبة، رفع
المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هذه المناسبة العزيزة تأتي في إطار تجديد العهد والولاء وتعزيز القيم والانتماء للوطن، ومؤكداً على المنجزات الحضارية والتنموية الرائدة التي حققتها مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم، والمتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
كما أشاد وزير الأشغال بما
حققته مملكة البحرين من مكتسبات نوعية طالت العديد من المشاريع التنموية والحضرية التي تدعم المواطن أولاً، مؤكداً أن الوزارة تعمل وضمن السلطة التنفيذية على مواصلة مسيرة التطوير والعمل ضمن الفريق الواحد "فريق البحرين"، مضيفاً أن مملكة البحرين وبسواعد أبنائها من جميع القطاعات بالمملكة ستواصل العمل بكل تفان لتعزيز المكتسبات الوطنية.
وتابع أن الوزارة تعمل بجهد لتعزيز قدرات البنية التحتية بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية الوطنية، والتي تهدف إلى رفع مستوى الرعاية والخدمات المقدمة في المجالات الصحية والتعليمية والسياحية، كما تهدف إلى تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز اقتصادي حيوي في المنطقة، مما يسهم في تعزيز مكانتها على المستوى الدولي، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد على مملكة البحرين هذه المناسبات السارة بالمزيد من التقدم والنماء.
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