solutions by stc تفوز بجائزة أفضل استخدام رقمي في قطاع التكنولوجيا والاتصالات في جوائز MENA Digital Awards

(MENAFN
- Morimak) الكويت، 15 ديسمبر 2024:
حصدت solutions by stc، الذراع المتخصص لشركة الاتصالات الكويتية stc في توفير أحدث الحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات للشركات، جائزة "أفضل استخدام رقمي في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا" وذلك ضمن جوائز MENA Digital Awards، المخصصة للترويج للابتكار الرقمي وتسليط الضوء على التميز الإعلامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يسلط هذا التكريم الضوء على التزام solutions by stc طويل الأمد بتمكين الشركات في الكويت، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تقديم الحلول الرقمية المبتكرة والمتطورة التي تدعم استراتيجيات التحول الرقمي الفريدة الخاصة بكل شركة وتحقق أهدافها التشغيلية. هذا وقد أقيم حفل توزيع الجوائز في دبي، الإمارات العربية المتحدة، حيث تسلم الجائزة محمد الفارسي، مدير إدارة منتجات الاتصالات في solutions by stc و سالم سعود المطوع مسؤول السمة التجارية في stc الكويت.
كما تؤكد جائزة "أفضل استخدام رقمي في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا" على القدرات والقوة الرقمية اللتان تتمتع بهما solutions by stc ودورها في دعم الشركات من أجل تحقيق استراتيجيات التحول الرقمي الفريدة الخاصة بها. وباعتبارها داعمًا قويًا لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت ، تسعى الشركة دائما على تقديم حلولًا مبتكرة جديدة تساعد الشركات الصغيرة في تحسين وتعزيز عملياتها في حين تساهم في بناء بيئة رقمية آمنة ومرنة بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035. و الخدمات الرقمية التي تطلقها solutions by stc متقدمة وتمكن العملاء من إدارة جميع حساباتهم ومحافظهم تحت مظلة واحدة.
وفي تعليقه على الجائزة، قال محمد نزار النصف، الرئيس التنفيذي في solutions by stc ، "إن الحصول على التقدير ضمن فئتنا في جوائز MENA Digital Awardsالرقمية هو شهادة على اتساع محفظة الحلول والمنصات المبتكرة التي نقدمها لقاعدة عملائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة تلك التي تم تسليط الضوء عليها في حملة إعلاناتنا التلفزيونية الرقمية".
وأضاف النصف: "باعتبارنا من أوائل الداعمين لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت ، فإننا نسعى باستمرار إلى توفير حلول ومنصات ذات قيمة مضافة تساعد تلك الشركات على تطوير عملياتها بكفاءة وسهولة. ويعكس هذا التقدير أيضًا التزامنا بالاستفادة من المنصات والقنوات الرقمية لتقديم تجربة علامة تجارية سلسة وشاملة ومؤثرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. بالاضافة الى ان solutions by stc تسعى دائما الى الابتكار في خدماتها و حلولها الرقمية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء تماشيا مع التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا. وفي هذا الصدد، أود أن أتقدم بالشكر إلى القائمين على جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الرقمية على هذا التقدير والشكر موصول إلى جميع موظفي solutions by stc على العمل الجاد الذي بذلوه للتخطيط وتنفيذ هذه الحملة المميزة".
كما نجحت solutions by stc في بناء وتعزيز مكانتها كواحدة من اللاعبين الرئيسيين في السوق لتصبح مركزًا قويًا متكاملاً لحلول الأعمال وخدمات النواقل والمشغلون، ورائدة في تلبية احتياجات الهيئات الحكومية والشركات على المستوى الوطني وفي جميع أنحاء المنطقة.
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