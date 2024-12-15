"المركز" يختتم رعايته الاستراتيجية لمسابقة )يونيكود 2024( من )كودد(

(MENAFN
- TRACCS) الكويت، 15 ديسمبر 2024 – اختتم المركز المالي الكويتي "المركز" مشاركته كراعٍ استراتيجي لمسابقة (يونيكود 2024) في نسختها الرابعة التي تنظمها أكاديمية (كودد)، بهدف المساهمة في بناء الكفاءات ودعم تطوير القدرات الشابة الوطنية ضمن إطار استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية. وتم تكريم الفرق الثلاثة الفائزة خلال حفل التخرج الذي عقد في مقر بورصة الكويت يوم 14 ديسمبر.
وصرحت السيدة مريم الرفاعي، نائب رئيس أول في إدارة الثروات وتطوير الأعمال في "المركز"، في الكلمة التي ألقتها بهذه المناسبة ممثلةً "المركز": "نفخر برعايتنا الاستراتيجية مع أكاديمية (كودد) مجدداً ومشاركتنا في الاحتفال بالجهود التي بذلها المشاركين من خلال هذا البرنامج التدريبي المكثف الذي يهدف إلى تحفيز الشباب وإثراء معرفتهم في مجال التكنولوجيا. وتأتي هذه الرعاية انطلاقاً من إيماننا بأن الاستثمار في تنمية المهارات وتطويرها أمرٌ أساسيٌ لإعداد الأجيال الناشئة، ومن حرصنا على صقل الطاقات الشابة الوطنية وتمكينهم من المنافسة والاستعداد لمواجهة تحديات المستقبل الرقمي والتكيف مع المتغيرات المستمرة".
ومن جانبه صرح السيد هاشم بهبهاني، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للعمليات في أكاديمية (كودد)، قائلاً: "في أكاديمية كودد، نفخر بالإعلان عن نجاح النسخة الرابعة من برنامج يونيكود، الذي قدم تدريبًا لأكثر من 250 طالب وطالبة جامعيين من مختلف التخصصات على مواضيع تقنية متنوعة. ونتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى "المركز" وبورصة الكويت، الشريكين الاستراتيجيين لبرنامج (يونيكود). وتعد مشاركتهم في إطار تحقيق أهداف هذا البرنامج لتمكين طلاب الجامعة من تحقيق طموحاتهم وأهدافهم وتجهيزهم ليكونوا عناصر فاعلة في المستقبل الرقمي. وتعكس شراكتنا اليوم إيمانٌ مشترك بأهمية تمكين الشباب في مجال التقنية. ونحن على يقين بأن مثل هذه البرامج تفتح أبوابًا وفرصًا حقيقية للشباب لاكتساب المهارات الحديثة اللازمة وتجهيزهم لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة".
وفي كلمته خلال الحفل، أعرب السيد ناصر مشاري السنعوسي، رئيس أول لإدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بورصة الكويت، عن فخره، قائلاً: "نحتفل اليوم بالإنجازات البارزة لـ250 طالب وطالبة أكملوا هذا البرنامج بنجاح، وهو دليل على إيمانهم بأهمية التعلم المستمر والسعي نحو الابتكار. ونحن على يقين بأن الشباب المشاركين في هذا البرنامج أصبحوا مستعدين بشكل أكبر للمساهمة في مجالات تقنية رائدة، متمتعين بمهارات تؤهلهم لدفع عجلة التقدم والتنمية. وتفخر بورصة الكويت برعاية واستضافة هذا البرنامج، والذي يعكس التزام الشركة الراسخ بدعم جيل قادم من المهنيين والمبادرين الكويتيين في ظل اقتصاد عالمي سريع التطور. كما تؤكد دورها كداعم رئيسي للتقدم المجتمعي يساهم في بناء مجتمع قائم على المعرفة قادر على تجاوز التحديات واغتنام الفرص. أود أن أهنئ جميع الخريجين على إنجازهم الكبير، وأشيد بالجهود التي بذلوها للوصول إلى هذا النجاح المميز".
وتضمن البرنامج مسارات أساسية على مدى سبعة أسابيع، بهدف تدريب الطلاب على أفضل ممارسات الأمن السيبراني وتطوير مواقع الويب والتطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي. ويتوجه المسار الأول وهو الأمن السيبراني لتعزيز معرفة الطلاب حول برمجيات (Linux)، والتشفير والتحليل الجنائي الرقمي لتأمين البيئات الرقمية، وغيرها من الموضوعات. أما المسار الثاني، وهو تطوير التطبيقات، فيركز على إطار العمل مفتوح المصدر (Flutter) ويهدف لتطوير مهارات المشاركين في تصميم تطبيقات عالية الأداء للأجهزة الذكية. ويركز المسار الثالث على تطوير مواقع الويب والصفحات الإلكترونية على الإنترنت.
وتهدف مبادرات (كودد) التي يدعمها "المركز" إلى سد الفجوة بين مهارات الشباب الوطني، وتمكينهم من تلبية متطلبات العديد من المجالات المهنية المتقدمة؛ مثل: تطوير الويب والتطبيقات الذكية والأمن السيبراني وتقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال إثراء معرفتهم للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
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