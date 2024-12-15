المربع الجديد يختتم أنشطة المسؤولية الاجتماعية للعام 2024

(MENAFN
- Weber Shandwick)
الرياض 15 ديسمبر 2024:
اختتم المربع الجديد، إحدى شركات الصندوق، أنشطة المسؤولية الاجتماعية للعام 2024. وشملت تلك النشاطات تنفيذ الحملة الصحية لمنسوبي الشركة والشركات المتعاقدة والعاملين بها، بالتعاون مع بوبا العربية. كما أقامت الشركة حملة للتبرع بالدم تحت عنوان (هبة الحياة) بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز الطبية، وذلك إيماناً من الشركة بأن كل عملية تبرع بالدم يمكن أن تساهم في إنقاذ حياة 3 مرضى أو مصابين.
وفي السياق ذاته، تعاونت الشركة مؤخراً مع مستشفى الملك خالد الجامعي، حيث قام فريق المسؤولية الاجتماعية في المربع الجديد بزيارة ميدانية للمرضى المنومين في المستشفى. وجاء ذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي الرابع والتسعين؛ لمشاركة المرضى فرحتهم ومشاعرهم تجاه وطنهم. وعلاوة على ذلك، أقام فريق الشركة يوماً ترفيهياً خاصاً للأطفال المنومين في المستشفيات بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل.
وبهذه المناسبة، أوضح مدير أول لإدارة التواصل المؤسسي في المربع الجديد، سالم الزهراني:" نعمل على نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتعزيز الممارسات المسؤولة، التي تُحقق التنمية المستدامة، في إطار التكامل مع عدد من الشركاء للوصول إلى أهدافنا المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية. إننا نسعى إلى ترسيخ مفهوم خدمة المجتمع المحلي، والارتقاء بجودة الحياة".
وأضاف: "بلغ عدد المستفيدين المباشرين من مبادرات المسؤولية الاجتماعية أكثر من 400 مستفيد مع إنجاز أكثر من 60 ساعة عمل تطوعية. إننا نعمل على توسيع الأثر الإيجابي واستكشاف فرص جديدة للإسهام في تحفيز العمل التطوعي وممارسته بأساليب تفيد المجتمع".
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