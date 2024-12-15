اتهامات لنتنياهو بتنفيذ انقلاب تحت غطاء الحرب

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - اتهم مسؤولون إسرائيليون رئيس الوزراء بنيامين وحكومته باستغلال الحرب في قطاع غزة لأغراض وبهدف الحفاظ على الائتلاف الحكومي.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود باراك إن إسرائيل "تنجرف إلى وضع يجري فيه تنفيذ انقلاب تحت غطاء الحرب".

بدوره، قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إن حكومة نتنياهو تثير قضايا خلافية وسط الحرب للحفاظ على الائتلاف الحكومي حتى لو أدى ذلك للإضرار بالأمن ووحدة الإسرائيليين".

وتتهم المعارضة الإسرائيلية نتنياهو برفض إنهاء الحرب والانسحاب من غزة خشية انهيار ائتلافه الحكومي، في ظل تهديد وزراء متطرفين بالانسحاب منه.

ويماطل نتنياهو في إبرام صفقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى رغم الضغوط الدولية التي تدفع بهذا الشأن، كما يرفض أعضاء في حكومته وعلى رأسهم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أي صفقة قد "تقوض إنجازات الحرب".

ويأتي كل ذلك وسط محاكمة نتنياهو في قضايا فساد قد تؤدي إلى سجنه في حال ثبوت الاتهامات التي ينفيها، حيث أدلى الثلاثاء الماضي بأول إفاداته، معتبرا أنه يتعرض للملاحقة بسبب سياساته الأمنية المتشددة.

وسعى نتنياهو مرارا في الأشهر الأخيرة إلى إرجاء الإدلاء بإفادته بداعي الانشغال بالحرب على غزة والتطورات في المنطقة بما فيها سوريا، لكن المحكمة رفضت التأجيل.