افتتاح معرض هنا باقون 6 للمنتجات النسوية في طوباس

(MENAFN
- Palestine News Network
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طوباس / PNN - افتتح، اليوم الأحد، معرض
"هنا باقون 6" للمنتجات النسوية في طوباس، بدعم من الغرفة التجارية، وبرعاية محافظة طوباس والأغوار الشمالية، ومؤسسات المجتمع المدني.
وعُرض في المعرض منتجات تراثية، من صنع سيدات على مستوى المحافظة.
وقال محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد، "إن المنتجات المعروضة التي صنعت بيد النساء الفلسطينيات، هي تعبير وتجسيد حقيقي على دور المرأة على قدرتها في الإنتاج، والإبداع، وهي رسالة واضحة للعالم بأننا متجذرون في أرضنا، محافظون على تراثنا، في وجه محاولات الاحتلال سرقة التراث الفلسطيني".
بدوره قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عبده ادريس، إن هذا المعرض يظهر قدرة السيدة الفلسطينية على الإنتاج رغم كل القيود، وما هو مطلوب منا كغرف تجارية هو دعم تلك المشاريع وتطويرها، لتثبيت المرأة الفلسطينية في أرضها.
وتابع: "نعمل بكل طاقتنا لإيصال هذه المنتجات النسوية إلى الأسواق المحلية وتسويقها في السوق الفلسطينية".
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