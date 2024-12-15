افتتاح معرض هنا باقون 6 للمنتجات النسوية في طوباس

MENAFN - Palestine News ) طوباس / PNN - افتتح، اليوم الأحد، "هنا باقون 6" للمنتجات النسوية في طوباس، بدعم من الغرفة التجارية، وبرعاية محافظة طوباس والأغوار الشمالية، ومؤسسات المجتمع المدني.

وعُرض في المعرض منتجات تراثية، من صنع سيدات على مستوى المحافظة.

وقال محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد، "إن المنتجات المعروضة التي صنعت بيد النساء الفلسطينيات، هي تعبير وتجسيد حقيقي على دور المرأة على قدرتها في الإنتاج، والإبداع، وهي رسالة واضحة للعالم بأننا متجذرون في أرضنا، محافظون على تراثنا، في وجه محاولات الاحتلال سرقة التراث الفلسطيني".

بدوره قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عبده ادريس، إن هذا المعرض يظهر قدرة السيدة الفلسطينية على الإنتاج رغم كل القيود، وما هو مطلوب منا كغرف تجارية هو دعم تلك المشاريع وتطويرها، لتثبيت المرأة الفلسطينية في أرضها.

وتابع: "نعمل بكل طاقتنا لإيصال هذه المنتجات النسوية إلى الأسواق المحلية وتسويقها في السوق الفلسطينية".