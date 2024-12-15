وزارة المالية والاقتصاد الوطني تنظم احتفالية بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية

وقد تضمن الاحتفال تنظيم عدد من الفعاليات المصاحبة وسط حضور وتفاعل كبير من قبل موظفي ومنتسبي الوزارة الذين رفعوا أسمى آيات التهاني والتبريكات لجلالة الملك المعظم والى صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء والى شعب البحرين الكريم بهذه المناسبة العزيزة معبرين عن تمنايتهم لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.

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