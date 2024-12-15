وزارة المالية والاقتصاد الوطني تنظم احتفالية بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نظمت وزارة المالية والاقتصاد الوطني احتفالية بهذه بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وعيد الجلوس الخامس والعشرين لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ، وذلك بحضور يوسف عبد الله الحمود وعدد من المسؤولين ومنتسبي الوزارة.
وقد تضمن الاحتفال تنظيم عدد من الفعاليات المصاحبة وسط حضور وتفاعل كبير من قبل موظفي ومنتسبي الوزارة الذين رفعوا أسمى آيات التهاني والتبريكات لجلالة الملك المعظم والى صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والى شعب البحرين الكريم بهذه المناسبة العزيزة معبرين عن تمنايتهم لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.
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