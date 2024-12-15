السيد الرئيس يرسل برقية إلى الرئيس البرازيلي متمنيًا له الشفاء العاجل بعد الوعكة الصحية التي ألمت به

أرسل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية إلى الرئيس البرازيلي "إيناسيو لولا دا سيلفا"، متمنيًا له الشفاء العاجل بعد الوعكة الصحية التي ألمت به، ومعبرًا عن أصدق تمنيات سيادته بسرعة شفائه وعودته قريبًا إلى ممارسة مهامه كزعيم مرموق وسياسي بارز يسعى دائمًا لنشر وترسيخ مبادئ العدالة والاحترام المتبادل بين دول العالم.

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