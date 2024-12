السيد الرئيس يرسل برقية إلى الرئيس البرازيلي متمنيًا له الشفاء العاجل بعد الوعكة الصحية التي ألمت به

أرسل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية إلى الرئيس البرازيلي "إيناسيو لولا دا سيلفا"، متمنيًا له الشفاء العاجل بعد الوعكة الصحية التي ألمت به، ومعبرًا عن أصدق تمنيات سيادته بسرعة شفائه وعودته قريبًا إلى ممارسة مهامه كزعيم مرموق وسياسي بارز يسعى دائمًا لنشر وترسيخ مبادئ العدالة والاحترام المتبادل بين دول العالم.

