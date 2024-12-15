الاحتلال ينصب كاميرات مراقبة عند مدخل سنجل شمال رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، كاميرات مراقبة عند مدخل بلدة سنجل شمال رام الله.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال نصبت كاميرات مراقبة عند المدخل الشمالي للبلدة، والمغلق ببوابة حديدية منذ شهرين، في إطار عزم الاحتلال بناء جدار عازل في المنطقة الشمالية للبلدة.
وتتعرض بلدة سنجل منذ السابع من تشرين الأول 2023 الى اغلاقات متكررة لمداخلها، وإقامة حواجز عسكرية احتلالية للتنكيل بالمواطنين، بالإضافة الى اعتداءات وعدوان من المستوطنين.
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