مغامرة استثنائية للمغامر السعودي بدر الشيباني في قلب الربع الخالي

(MENAFN
- Asdaf News)
ينطلق المغامر ورجل الأعمال السعودي د. بدر الشيباني اليوم في مغامرة جديدة ومثيرة في صحراء الربع الخالي، أكبر صحراء رملية، ورابع أكبر صحراء في العالم، حيث تهدف الرحلة إلى استكشاف جمال الطبيعة السعودية وتسليط الضوء على التراث الثقافي والبيئي للمنطقة الواقعة في الثلث الجنوبي الشرقي من شبه الجزية العربية ويقع الجزء الأكبر منها في المملكة العربية السعودية.
سيقطع الشيباني خلال رحلته هذه 600 كم مربع سيرًا على الأقدام، حيث يهدف من خلال هذه المغامرة إلى التوعية بجماليات صحراء الربع الخالي وأهميتها البيئية، مع توثيق المعالم الطبيعية والثقافية التي سيرصدها خلال رحلته. كما يسعى إلى إلهام الشباب السعودي وتشجيعهم على خوض التحديات واكتشاف إمكاناتهم الكامنة من خلال الخروج عن منطقة الراحة ومعايشة تجارب جديدة.
تعد السياحة الصحراوية في المملكة العربية السعودية تجربة فريدة تعكس جمال الطبيعة وتراثها العريق، وهي المحور الأساسي لرحلة الشيباني في قلب الربع الخالي. من خلال استكشاف الكثبان الرملية الشاهقة والمواقع الطبيعية الساحرة، تسلط رحلته الضوء على الإمكانات الهائلة التي تقدمها الصحاري السعودية كوجهة سياحية عالمية. كما تعكس أهمية السياحة الصحراوية في تعزيز الوعي البيئي، وإحياء التراث الثقافي للمناطق الصحراوية، ودعم رؤية المملكة 2030 في استثمار التنوع الطبيعي والثقافي للمملكة بطرق مستدامة، تجذب عشاق المغامرة من مختلف أنحاء العالم.
يذكر أن الشيباني مغامر سعودي بارز اشتهر برحلاته الاستكشافية التي جمعت بين التحدي الجسدي واستكشاف الطبيعة. وحقق إنجازات مميزة، منها رحلته إلى القطب الجنوبي، ورحلته التوثيقية لمسار الهجرة النبوية بالإضافة إلى نجاحه في تحدي القمم السبع. يُعرف أيضًا بشغفه بالرياضة واتباع نمط حياة صحي وتوثيق المغامرات ونشر الوعي حول التراث الطبيعي والثقافي للمملكة، مما يجعله مصدر إلهام للشباب.
وتعد المغامرة المرتقبة إضافة جديدة إلى سجل إنجازاته المميزة، وتعكس التزامه المستمر بالمساهمة في تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية مميزة.
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