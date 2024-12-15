مغامرة استثنائية للمغامر السعودي بدر الشيباني في قلب الربع الخالي

MENAFN - Asdaf News) ينطلق المغامر ورجل الأعمال السعودي د. بدر الشيباني اليوم في مغامرة جديدة ومثيرة في صحراء الربع الخالي، أكبر صحراء رملية، ورابع أكبر صحراء في العالم، حيث تهدف الرحلة إلى استكشاف جمال الطبيعة السعودية وتسليط الضوء على التراث الثقافي والبيئي للمنطقة الواقعة في الثلث الجنوبي الشرقي من شبه الجزية العربية ويقع الجزء الأكبر منها في المملكة العربية السعودية.

سيقطع الشيباني خلال رحلته هذه 600 كم مربع سيرًا على الأقدام، حيث يهدف من خلال هذه المغامرة إلى التوعية بجماليات صحراء الربع الخالي وأهميتها البيئية، مع توثيق المعالم الطبيعية والثقافية التي سيرصدها خلال رحلته. كما يسعى إلى إلهام الشباب السعودي وتشجيعهم على خوض التحديات واكتشاف إمكاناتهم الكامنة من خلال الخروج عن منطقة الراحة ومعايشة تجارب جديدة.

تعد السياحة الصحراوية في المملكة العربية السعودية تجربة فريدة تعكس جمال الطبيعة وتراثها العريق، وهي المحور الأساسي لرحلة الشيباني في قلب الربع الخالي. من خلال استكشاف الكثبان الرملية الشاهقة والمواقع الطبيعية الساحرة، تسلط رحلته الضوء على الإمكانات الهائلة التي تقدمها الصحاري السعودية كوجهة سياحية عالمية. كما تعكس أهمية السياحة الصحراوية في تعزيز الوعي البيئي، وإحياء التراث الثقافي للمناطق الصحراوية، ودعم رؤية المملكة 2030 في استثمار التنوع الطبيعي والثقافي للمملكة بطرق مستدامة، تجذب عشاق المغامرة من مختلف أنحاء العالم.

يذكر أن الشيباني مغامر سعودي بارز اشتهر برحلاته الاستكشافية التي جمعت بين التحدي الجسدي واستكشاف الطبيعة. وحقق إنجازات مميزة، منها رحلته إلى القطب الجنوبي، ورحلته التوثيقية لمسار الهجرة النبوية بالإضافة إلى نجاحه في تحدي القمم السبع. يُعرف أيضًا بشغفه بالرياضة واتباع نمط حياة صحي وتوثيق المغامرات ونشر الوعي حول التراث الطبيعي والثقافي للمملكة، مما يجعله مصدر إلهام للشباب.

وتعد المغامرة المرتقبة إضافة جديدة إلى سجل إنجازاته المميزة، وتعكس التزامه المستمر بالمساهمة في تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية مميزة.

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