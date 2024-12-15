السعودية تحتضن قمة فوربس للسيدات 2024

MENAFN - Asdaf News) تستضيف العاصمة السعودية الرياض النسخة الثانية منقمة فوربس الشرق الأوسط للسيدات يومي 18 و19 ديسمبر، في احتفال مُلهم بالإنجازات النسائية المتميزة عبر مختلف القطاعات.

تجمع القمة نخبة من القيادات النسائية البارزة والشخصيات المؤثرة والمشاهير، بهدف إبراز نجاحات المرأة وتعزيز الابتكار وتمكينها نحو مستقبل أكثر إشراقًا.

تشهد القمة مشاركة مجموعة من القيادات البارزة والشخصيات المؤثرة، منهم صاحبة السمو الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، الأمينة العامة وعضو مجلس الأمناء في مؤسسة الوليد للإنسانية، وصاحبة السمو الأميرة الدكتورة مشاعل بنت محمد بن سعود آل سعود، رئيسة مجلس إدارة جمعية السلياك في السعودية، وصاحبة السمو الأميرة دعاء بنت محمد الرئيسة التنفيذية لشركة المهرة للتعليم والرئيس الأعلى السابق لهيئة المرأة العربية.

كما سيشارك سعادة كريستوف فارنو سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عُمان، وسعادة الريم عبد الله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وسعادة الدكتورة ليلى رحّال العطفاني سفيرة النوايا الحسنة ورئيسة ومؤسسة بوابة الأعمال وشركة دائرة سيدات الأعمال – دبي، إلى جانب قادة آخرين مثل طارق شوهان الرئيس التنفيذي لمجموعة إي.إف.إس لخدمات إدارة المنشآت، وهالة كاظم مدربة ثقافة حياتية ومؤسسة برنامج“رحلة التغيير”، وقسورة الخطيب رئيس مجلس إدارة (UTURN Webedia Group)، وداليا خورشيد الرئيسة التنفيذية والعضو المنتدب لشركة بلتون القابضة، وشوق الفواز المدير العام للحوكمة والمخاطر والالتزام بوزارة الاقتصاد والتخطيط.

وسيضيف الحدث لمسة إبداعية بمشاركة مشاهير مثل الممثلة سلافة معمار، والممثلة ورائدة الأعمال نور الشيخ، والممثل سامر إسماعيل، وجيسيكا قهواتي الشريكة المؤسسة لمنصة“ماما ريتا”، والفنانة اللبنانية والإعلامية ساشا دحدوح.