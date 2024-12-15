السعودية تحتضن قمة فوربس للسيدات 2024

(MENAFN
- Asdaf News)
تستضيف العاصمة السعودية الرياض النسخة الثانية من
قمة فوربس الشرق الأوسط للسيدات يومي 18 و19 ديسمبر، في احتفال مُلهم بالإنجازات النسائية المتميزة عبر مختلف القطاعات.
تجمع القمة نخبة من القيادات النسائية البارزة والشخصيات المؤثرة والمشاهير، بهدف إبراز نجاحات المرأة وتعزيز الابتكار وتمكينها نحو مستقبل أكثر إشراقًا.
تشهد القمة مشاركة مجموعة من القيادات البارزة والشخصيات المؤثرة، منهم صاحبة السمو الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، الأمينة العامة وعضو مجلس الأمناء في مؤسسة الوليد للإنسانية، وصاحبة السمو الأميرة الدكتورة مشاعل بنت محمد بن سعود آل سعود، رئيسة مجلس إدارة جمعية السلياك في السعودية، وصاحبة السمو الأميرة دعاء بنت محمد الرئيسة التنفيذية لشركة المهرة للتعليم والرئيس الأعلى السابق لهيئة المرأة العربية.
كما سيشارك سعادة كريستوف فارنو سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عُمان، وسعادة الريم عبد الله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وسعادة الدكتورة ليلى رحّال العطفاني سفيرة النوايا الحسنة ورئيسة ومؤسسة بوابة الأعمال وشركة دائرة سيدات الأعمال – دبي، إلى جانب قادة آخرين مثل طارق شوهان الرئيس التنفيذي لمجموعة إي.إف.إس لخدمات إدارة المنشآت، وهالة كاظم مدربة ثقافة حياتية ومؤسسة برنامج“رحلة التغيير”، وقسورة الخطيب رئيس مجلس إدارة (UTURN Webedia Group)، وداليا خورشيد الرئيسة التنفيذية والعضو المنتدب لشركة بلتون القابضة، وشوق الفواز المدير العام للحوكمة والمخاطر والالتزام بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
وسيضيف الحدث لمسة إبداعية بمشاركة مشاهير مثل الممثلة سلافة معمار، والممثلة ورائدة الأعمال نور الشيخ، والممثل سامر إسماعيل، وجيسيكا قهواتي الشريكة المؤسسة لمنصة“ماما ريتا”، والفنانة اللبنانية والإعلامية ساشا دحدوح.
MENAFN15122024007116015312ID1108994490
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.