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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

12/15/2024 4:33:23 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 12 (كونا) --

الخامس عشر من ديسمبر
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1821 - انتقال مقر الوكالة التجارية الإنجليزية كاملة من البصرة إلى الكويت واستمرارها بالعمل في الكويت حتى أبريل عام 1822.
1959 - المجلس الأعلى لإدارة شؤون البلاد يصدر قرارا خاصا بتشكيل لجنة مهمتها وضع تاريخ شامل للكويت منذ نشأتها إلى وقت صدور القرار وتكونت من عبدالحميد الصانع ونصف النصف ومحمد العتيبي وأحمد البشر وبدر البدر.
1960 - الكويت تودع وثيقة الانضمام لعضوية المجلس الاقتصادي التابع للأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مقر الجامعة العربية.
1961 - النظام العراقي يستولي على عشر سفن كويتية في ميناء البصرة ويرغم قادة السفن على تبديل أوراقها الكويتية بأوراق عراقية كما جمد عبدالكريم قاسم أموال الكويتيين في البنوك العراقية.
1963 - إشهار نادي الشباب الرياضي الذي يقع مقره في مدينة الأحمدي.
1968 - النوخذة عبدالوهاب القطامي ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 76 عاما وكان الراحل من كبار نواخذة السفر في الكويت حيث ولد عام 1892 وعين مديرا للبلدية سنة 1938 واستعانت به حكومة الكويت في تحديد مواقع الجرف القاري في الخليج العربي.
1993 - إعادة افتتاح محطة تمويل كهرباء السالمية بعد إعادة إعمارها من جراء العدوان العراقي بتكلفة بلغت 628ر6 مليون دينار كويتي.
1997 - ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله الصباح يفتتح المبنى الجديد لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بعد إعادة إعمار المؤسسة بكامل مرافقها وأسطولها إثر الدمار الذي تعرضت له على أيدي قوات الاحتلال العراقي.
2011 - مجلس الأمن الدولي يحث العراق على الوفاء بكامل التزاماته تجاه الكويت فيما يتعلق بقضايا المفقودين وغيرهم والممتلكات الكويتية المسروقة ويدعو إلى دعم توصيات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتمديد فترة التمويل المالي لتفويض منسقه غينادي تراسوف المعني بهذه القضايا.
2016 - جمعية الهلال الأحمر الكويتي توقع اتفاقية تعاون مع الهلال الأحمر القطري لتوزيع المساعدات الإغاثية على النازحين السوريين من مدينة حلب التي تعاني أوضاعا مأساوية.
2016 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية بقيمة 60 مليون دولار لتمويل مشروع منظومة الصرف الصحي في منطقة الصرفند جنوبي لبنان واتفاقية استغلال منحة بقيمة 25 مليون دولار لدعم المجتمعات المستضيفة للنازحين السوريين.
2020 - أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يفتتح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ 16 لمجلس الأمة في وقت فاز برئاسة المجلس النائب مرزوق علي الغانم.
2023 - شركة البترول الكويتية العالمية تعلن إنجاز ذراعها التسويقية (شركة البترول الكويتية العالمية لوقود الطيران المحدود Q8Aviation)) أول عملية خلط لوقود الطائرات المستدام (SAF) في محطة الاستيراد الخاصة بها بمدينة (لوهافر) الفرنسية. (النهاية)

م ب ر / ن س ن




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