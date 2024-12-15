حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 15 - 12 (كونا) --
الخامس عشر من ديسمبر
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1821 - انتقال مقر الوكالة التجارية الإنجليزية كاملة من البصرة إلى الكويت واستمرارها بالعمل في الكويت حتى أبريل عام 1822.
1959 - المجلس الأعلى لإدارة شؤون البلاد يصدر قرارا خاصا بتشكيل لجنة مهمتها وضع تاريخ شامل للكويت منذ نشأتها إلى وقت صدور القرار وتكونت من عبدالحميد الصانع ونصف النصف ومحمد العتيبي وأحمد البشر وبدر البدر.
1960 - الكويت تودع وثيقة الانضمام لعضوية المجلس الاقتصادي التابع للأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مقر الجامعة العربية.
1961 - النظام العراقي يستولي على عشر سفن كويتية في ميناء البصرة ويرغم قادة السفن على تبديل أوراقها الكويتية بأوراق عراقية كما جمد عبدالكريم قاسم أموال الكويتيين في البنوك العراقية.
1963 - إشهار نادي الشباب الرياضي الذي يقع مقره في مدينة الأحمدي.
1968 - النوخذة عبدالوهاب القطامي ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 76 عاما وكان الراحل من كبار نواخذة السفر في الكويت حيث ولد عام 1892 وعين مديرا للبلدية سنة 1938 واستعانت به حكومة الكويت في تحديد مواقع الجرف القاري في الخليج العربي.
1993 - إعادة افتتاح محطة تمويل كهرباء السالمية بعد إعادة إعمارها من جراء العدوان العراقي بتكلفة بلغت 628ر6 مليون دينار كويتي.
1997 - ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله الصباح يفتتح المبنى الجديد لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بعد إعادة إعمار المؤسسة بكامل مرافقها وأسطولها إثر الدمار الذي تعرضت له على أيدي قوات الاحتلال العراقي.
2011 - مجلس الأمن الدولي يحث العراق على الوفاء بكامل التزاماته تجاه الكويت فيما يتعلق بقضايا المفقودين وغيرهم والممتلكات الكويتية المسروقة ويدعو إلى دعم توصيات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتمديد فترة التمويل المالي لتفويض منسقه غينادي تراسوف المعني بهذه القضايا.
2016 - جمعية الهلال الأحمر الكويتي توقع اتفاقية تعاون مع الهلال الأحمر القطري لتوزيع المساعدات الإغاثية على النازحين السوريين من مدينة حلب التي تعاني أوضاعا مأساوية.
2016 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية بقيمة 60 مليون دولار لتمويل مشروع منظومة الصرف الصحي في منطقة الصرفند جنوبي لبنان واتفاقية استغلال منحة بقيمة 25 مليون دولار لدعم المجتمعات المستضيفة للنازحين السوريين.
2020 - أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يفتتح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ 16 لمجلس الأمة في وقت فاز برئاسة المجلس النائب مرزوق علي الغانم.
2023 - شركة البترول الكويتية العالمية تعلن إنجاز ذراعها التسويقية (شركة البترول الكويتية العالمية لوقود الطيران المحدود Q8Aviation)) أول عملية خلط لوقود الطائرات المستدام (SAF) في محطة الاستيراد الخاصة بها بمدينة (لوهافر) الفرنسية. (النهاية)
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