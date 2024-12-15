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الكويت والأردن.. علاقات وطيدة ومتطورة في كل المجالات وتنسيق دائم حيال القضايا الإقليمية والدولية

12/15/2024 4:33:22 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) (تقرير.إخباري)
الكويت - 15 - 12 (كونا) -- تشهد العلاقات الكويتية - الأردنية تطورا مطردا عاما بعد آخر بتوجيهات القيادة الحكيمة في كلا البلدين الشقيقين تجسده الزيارات المتبادلة وتوقيع اتفاقيات التعاون في مجالات عديدة وتنسيق المواقف حيال القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية.
وتأتي الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى البلاد اليوم الأحد ضمن الجهود الهادفة الى تعزيز تلك العلاقات وتطويرها نحو آفاق أرحب في شتى المجالات.
ويسعى البلدان الشقيقان من خلال هذه العلاقات الوطيدة وروابط الأخوة ووحدة الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك إلى تحقيق المصالح العليا المشتركة لهما مع مناقشة المستجدات الإقليمية والعالمية لاتخاذ مواقف مناسبة حيالها.
وكان حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قد زار المملكة الأردنية الهاشمية في 23 أبريل الماضي في زيارة دولة عقد خلالها محادثات مع أخيه ملك الأردن الملك عبدالله الثاني استهدفت تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الشقيقين.
وصدر في ختام تلك الزيارة بيان كويتي - أردني مشترك أعرب خلاله البلدان عن اعتزازهما بمستوى العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمعهما وحرصهما على البناء على تلك العلاقات لتوطيد آليات التعاون في شتى المجالات وصولا إلى تحقيق التكامل المنشود.
وتعود بداية العلاقات الدبلوماسية الكويتية - الأردنية إلى العام 1961 حينما قدم خالد سليمان العدساني أوراق اعتماده إلى ملك الأردن الراحل الملك حسين كأول سفير لدولة الكويت لدى الأردن في ديسمبر 1961 في وقت عينت المملكة الأردنية الهاشمية أول سفير لها لدى البلاد في العام 1962.
وعلى مدار العقود الستة الماضية شهدت العلاقات بين البلدين تطورا مستمرا في جميع المجالات تمثلت في زيارات متبادلة للقيادات الحكيمة في البلدين الشقيقين وزيارات لكبار المسؤولين فيهما من القطاعين الحكومي والخاص وجمعيات النفع العام إضافة إلى تشكيل اللجنة العليا الكويتية - الأردنية المشتركة التي تعقد اجتماعاتها دوريا.
وتؤطر العلاقات بين البلدين 73 اتفاقية شراكة وتعاون وقعت في مختلف المجالات تستهدف تطوير العمل الثنائي ودفع العلاقات إلى آفاق رحبة وتوسيع نطاق العمل المشترك في المجالات ذات الأولوية للبلدين الشقيقين لاسيما السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والإعلامية.
وعلى صعيد العلاقات السياسية يحرص البلدان على تنسيق المواقف الثنائية حيالها لاسيما تلك المتعلقة بالعمل العربي المشترك وفي مقدمتها قضية العرب المركزية القضية الفلسطينية من خلال تقديم كل أشكال الدعم الشعب للفلسطيني لتمكينه من الصمود في أرضه حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل.
وتحتل الاستثمارات الكويتية في الأردن المرتبة الأولى بالنسبة لحجم الاستثمارات العربية في المملكة بقيمة تصل إلى نحو 20 مليار دولار موزعة على قطاعات عدة أبرزها السياحة والصناعة الاستخراجية والبنوك والاتصالات والعقارات والنقل.
وتبلغ قيمة استثمارات الهيئة العامة للاستثمار في الأردن نحو ثلاثة مليارات دولار متوزعة على المؤسسات البنكية والمشاريع والشركات الأردنية إضافة إلى ودائع فيما بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2023 (مجموع الصادرات والمستوردات) نحو 67 مليون دينار كويتي (نحو 1ر221 مليون دولار).
ويعتبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية شريكا أساسيا في دعم الجهود التنموية في الأردن من خلال المساعدات المقدمة للمشاريع ذات الأولوية التنموية إذ مول الصندوق حتى الآن نحو 32 مشروعا بقيمة تجاوزت 230 مليون دينار كويتي (نحو 05ر1 مليار دولار).
وفي مجال التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين فإن مكتب الملحق العسكري الكويتي في الأردن يعمل منذ العام 1974 على تعزيز التنسيق والتعاون المشترك من خلال عقد اجتماعات مشتركة وتبادل الزيارات للكليات العسكرية وتنفيذ التمارين المشتركة إضافة إلى تدريب منتسبي القوات المسلحة في البلدين بالمعاهد والكليات العسكرية.
وعلى المستوى التعليمي والثقافي يرتبط البلدان باتفاقيات تعاون تهدف الى تعزيز أواصر التعاون في هذين المجالين حيث تحتضن المؤسسات التعليمية الكويتية من مدارس ومعاهد تطبيقية وجامعات أساتذة أردنيين في وقت يدرس في الجامعات الأردنية نحو 4000 طالب وطالبة يحظون برعاية ومتابعة من المكتب الثقافي في السفارة الكويتية لدى الأردن.
ويبرز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجال الإنساني فالسفارة الكويتية لدى الأردن تسخر جهودها لدعم جهود الجمعيات الخيرية الكويتية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي العمل الخيري والإنساني اهتماما كبيرا من حيث تقديم المساعدات للاجئين السوريين والفلسطينيين في الأردن والأسر المتعففة من الأردنيين.
وهناك تعاون دائم بين جمعيتي الهلال الأحمر الكويتي والأردني في تنفيذ حملات لتوزيع مساعدات على المحتاجين من اللاجئين وغيرهم طوال العام وخصوصا في الأزمات والكوارث.
وبلغت قيمة التحويلات المالية للجمعيات الإنسانية الأردنية المسجلة على المنظومة الإلكترونية للعمل الإنساني الكويتي حتى أغسطس 2023 نحو 25 مليون دولار متنوعة في مشاريعها ما بين إغاثية وطبية وكفالة الأيتام وكفالة طلبة العلم.
وهناك تعاون صحي وإعلامي ورياضي وأمني بين البلدين يركز على تبادل التجارب المتميزة والاستفادة من الخبرات والزيارات المتبادلة للوفود المتخصصة وعقد الفعاليات والدورات التدريبية بما يسهم في تطوير تلك المجالات وتحسينها. (النهاية)

ع ب د / ط أ ب




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