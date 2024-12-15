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السفير الكويتي لدى الأردن: زيارة ولي العهد الأردني للكويت تؤكد عمق العلاقات الثنائية الأخوية والتاريخية

12/15/2024 4:33:21 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 15 - 12 (كونا) -- رحب السفير الكويتي لدى الأردن حمد المري بالزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة إلى وطنه الثاني الكويت اليوم الأحد مؤكدا أنها تأتي في إطارالعلاقات التاريخية والأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.
وقال المري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه العلاقات حظيت برعاية رسمية منذ بدايتها في العام 1961 وتم تأطيرها بأكثر من 73 اتفاقية شراكة وتعاون في مختلف المجالات وتعتبر امتدادا للتنسيق والتشاور المستمر بين القيادتين الحكيمتين بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأخيه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
وأضاف أن العلاقات الكويتية - الأردنية مثال يحتذى في التضامن والتعاون العربي حيث تجمع البلدين روابط أخوية تاريخية وثيقة تشمل مجالات السياسة والاقتصاد والتعليم والصحة وتستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وعبر المري عن أمله بأن تسهم هذه الزيارة في تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى آفاق أوسع بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويحقق تطلعاتهما المشتركة.
وذكر أن دولة الكويت تثمن الدور الكبير والفاعل الذي تؤديه المملكة الأردنية الهاشمية في دعم القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية علاوة على التزامها بدعم الاستقرار في المنطقة. (النهاية)

ع م ن / ط أ ب




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