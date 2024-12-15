السفير الكويتي لدى الأردن: زيارة ولي العهد الأردني للكويت تؤكد عمق العلاقات الثنائية الأخوية والتاريخية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عمان - 15 - 12 (كونا) -- رحب السفير الكويتي لدى الأردن حمد المري بالزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد
في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة إلى وطنه الثاني الكويت اليوم الأحد مؤكدا أنها تأتي في إطارالعلاقات التاريخية والأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.
وقال المري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه العلاقات حظيت برعاية رسمية منذ بدايتها في العام 1961 وتم تأطيرها بأكثر من 73 اتفاقية شراكة وتعاون في مختلف المجالات وتعتبر امتدادا للتنسيق والتشاور المستمر بين القيادتين الحكيمتين بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأخيه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
وأضاف أن العلاقات الكويتية - الأردنية مثال يحتذى في التضامن والتعاون العربي حيث تجمع البلدين روابط أخوية تاريخية وثيقة تشمل مجالات السياسة والاقتصاد والتعليم والصحة وتستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وعبر المري عن أمله بأن تسهم هذه الزيارة في تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى آفاق أوسع بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويحقق تطلعاتهما المشتركة.
وذكر أن دولة الكويت تثمن الدور الكبير والفاعل الذي تؤديه المملكة الأردنية الهاشمية في دعم القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية علاوة على التزامها بدعم الاستقرار في المنطقة. (النهاية)
ع م ن / ط أ ب
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