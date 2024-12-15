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أسعار الذهب تحافظ على مكاسبها رغم التذبذب في الأداء الأسبوع الماضي

12/15/2024 4:33:20 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سليمان رضا
الكويت - 15 - 12 (كونا) -- قال خبير في أسواق المعادن الثمينة إن الذهب استطاع أن يحافظ على مكاسبه التي حققها في تداولات الأسبوع الماضي على الرغم من التذبذب الحاد في الأداء ليغلق على ارتفاع نسبته 6ر0 في المئة ليبلغ مستوى 2649 دولارا للأونصة مقارنة بآخر إقفال.
وأوضح رئيس التخطيط الاستراتيجي والمتابعة في شركة (دار السبائك) الكويتية بدر الرزيحان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد أن تداولات الذهب شهدت تقلبات ملحوظة خلال الأسبوع الماضي إذ تراجع في بعض الفترات لما دون مستوى 2650 دولارا للأونصة لكنه استطاع أن يتماسك على ارتفاع بالرغم من الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح.
وأرجع الرزيحان ذلك إلى تزايد المخاوف الجيوسياسية حول العالم والتي طغت على العوامل الاقتصادية الفنية لافتا إلى أن التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) خلال الشهر الجاري كانت من العوامل الداعمة للمعدن الأصفر.
وذكر أن التوقعات تشير إلى فرصة بنسبة 93 بالمئة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) المقرر عقده في 18 ديسمبر الجاري.
وبين أن هذه التوقعات جاءت في أعقاب بيانات اقتصادية مختلطة من الولايات المتحدة تضمنت إشارات على تراجع الضغوط التضخمية مثل تقارير مطالبات البطالة التي أظهرت انخفاضا ملحوظا ما يعني ارتفاع في معدلات التوظيف الأمريكي.
وأشار إلى أن الأسواق تتابع عن كثب تحركات السياسات النقدية في البنوك المركزية الكبرى مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا حيث خفض كلاهما أسعار الفائدة.
وأوضح أن بنك كندا المركزي خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بينما خفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فيما لعب البنك الوطني السويسري دورا مشابها بخفض مقداره 50 نقطة أساس "وهو ما دعم الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل تغييرات السياسة النقدية العالمية".
وعن التوترات الجيوسياسية أفاد الرزيحان بأنها أدت هي الأخرى دورا كبيرا في دعم الطلب على الذهب خصوصا في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر مضيفا أن هذه التوترات عززت القلق حول الاستقرار الإقليمي مما دفع المستثمرين نحو الذهب كأداة حماية ضد المخاطر الجيوسياسية.
وقال إن التركيز الحالي ينصب على قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع حيث يترقب المستثمرون تصريحات رئيس البنك جيروم باول بشأن مسار السياسة النقدية خلال العام المقبل مشيرا إلى أن البيانات الاقتصادية القادمة مثل تقرير مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة ستكون حاسمة في تحديد اتجاه السوق في الأسابيع القادمة.
وبين أن الذهب يواجه ضغوطا نتيجة ارتفاع العوائد الأمريكية لكنه يستفيد من التوقعات بتيسير السياسة النقدية العالمية والتوترات الجيوسياسية مما قد يدعمه لتحقيق مكاسب إضافية في المستقبل القريب.
وفي السوق المحلي أفاد الرزيحان بأن أسعار الذهب عيار 24 بلغت 36ر26 دينار للغرام (نحو 81 دولارا أمريكيا) وسجل الذهب عيار 22 نحو 26ر24 دينار (نحو 74 دولارا) للغرام فيما استقرت أسعار الفضة عند 342 دينارا للكيلو غرام (نحو 1117 دولارا).
يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام. (النهاية)

س م ر / ه ث




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