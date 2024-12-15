الدولار يستقر عند 307ر0 دينار واليورو يرتفع إلى 323ر0

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 15 - 12 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 307ر0 دينار فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 01ر0 في المئة إلى مستوى 323ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 1ر1 في المئة إلى مستوى 388ر0 دينار والفرنك السويسري بنسبة 92ر0 في المئة الى مستوى 344ر0 فيما استقر الين الياباني دون مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
ف ن ك / ه ث
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