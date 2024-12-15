وزير الأشغال العامة: بدء الصيانة الجذرية للطرق في محافظة مبارك الكبير

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 15 - 12 (كونا) -- أعلنت وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان بدء أعمال الصيانة الجذرية للطرق في محافظة مبارك الكبير ضمن عقود الصيانة الجذرية الجديدة لأعمال الطرق السريعة والداخلية التي تشمل 18 ممارسة كبرى لصيانة الطرق في مختلف مناطق البلاد بالمحافظات الست.
وقالت الدكتورة المشعان في تصريح صحفي
اليوم الأحد إن سرعة إنجاز كل أعمال الصيانة في المحافظة بالجودة والكفاءة المطلوبتين هي أولوية قصوى وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة والالتزام بالبرنامج الزمني المتعهد به.
وأكدت أن توجيهاتها بالبدء في أعمال الصيانة الجذرية للطرق في محافظة مبارك الكبير تأتي تلبية لتوصيات سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في إطار حرص الحكومة على صيانة وإصلاح البنى التحتية في البلاد.
وأضافت أن أعمال صيانة الطرق في مبارك الكبير ستنطلق بالمناطق الأكثر تضررا ثم الأقل مع وجود رقابة وإشراف ومتابعة على أعمال الصيانة موضحة أن فرق عمل من وزارة الأشغال ستراقب تنفيذ أعمال الصيانة وقد تم تشكيل لجنة لاختيار المهندسين المشرفين وعمل اختبارات لهم للتأكد من إدارتهم.
وشددت على ضرورة التنسيق لحل المواضيع العالقة الخاصة بأعمال صيانة الطرق مطالبة بسرعة إنجاز كل الأعمال بالجودة والكفاءة المطلوبتين وفق المواصفات الفنية المعتمدة والبرنامج الزمني المتعهد به.
وذكرت أن ملف صيانة وإصلاح الطرق من أولويات القيادة السياسية معربة عن التقدير للتوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بشأن دعم وتنفيذ مشاريع صيانة الطرق وصولا إلى تحقيق ركيزة بنية تحتية متطورة ضمن رؤية (كويت جديدة 2035).
من جانبها أكدت المهندسة نورة المطيري من قطاع صيانة هندسة الطرق في محافظة مبارك الكبير في تصريح صحفي مماثل أن أعمال الصيانة الحالية تتمثل في تنظيف شبكة الأمطار استعدادا لموسم الأمطار ومنعا لأي تجمعات مياه في الطرق قد تعوق حركة المرور.
ودعت المطيري أهالي المنطقة إلى التعاون مع الجهات المعنية لإنجاز الأعمال في الوقت المحدد خصوصا مع وجود بعض الطرق التي سيتم إغلاقها خلال أعمال الصيانة. (النهاية)
م س ع
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