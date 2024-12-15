Sunday, 15 December 2024 10:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الأشغال العامة: بدء الصيانة الجذرية للطرق في محافظة مبارك الكبير

12/15/2024 4:33:19 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 12 (كونا) -- أعلنت وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان بدء أعمال الصيانة الجذرية للطرق في محافظة مبارك الكبير ضمن عقود الصيانة الجذرية الجديدة لأعمال الطرق السريعة والداخلية التي تشمل 18 ممارسة كبرى لصيانة الطرق في مختلف مناطق البلاد بالمحافظات الست.
وقالت الدكتورة المشعان في تصريح صحفي اليوم الأحد إن سرعة إنجاز كل أعمال الصيانة في المحافظة بالجودة والكفاءة المطلوبتين هي أولوية قصوى وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة والالتزام بالبرنامج الزمني المتعهد به.
وأكدت أن توجيهاتها بالبدء في أعمال الصيانة الجذرية للطرق في محافظة مبارك الكبير تأتي تلبية لتوصيات سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في إطار حرص الحكومة على صيانة وإصلاح البنى التحتية في البلاد.
وأضافت أن أعمال صيانة الطرق في مبارك الكبير ستنطلق بالمناطق الأكثر تضررا ثم الأقل مع وجود رقابة وإشراف ومتابعة على أعمال الصيانة موضحة أن فرق عمل من وزارة الأشغال ستراقب تنفيذ أعمال الصيانة وقد تم تشكيل لجنة لاختيار المهندسين المشرفين وعمل اختبارات لهم للتأكد من إدارتهم.
وشددت على ضرورة التنسيق لحل المواضيع العالقة الخاصة بأعمال صيانة الطرق مطالبة بسرعة إنجاز كل الأعمال بالجودة والكفاءة المطلوبتين وفق المواصفات الفنية المعتمدة والبرنامج الزمني المتعهد به.
وذكرت أن ملف صيانة وإصلاح الطرق من أولويات القيادة السياسية معربة عن التقدير للتوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بشأن دعم وتنفيذ مشاريع صيانة الطرق وصولا إلى تحقيق ركيزة بنية تحتية متطورة ضمن رؤية (كويت جديدة 2035).
من جانبها أكدت المهندسة نورة المطيري من قطاع صيانة هندسة الطرق في محافظة مبارك الكبير في تصريح صحفي مماثل أن أعمال الصيانة الحالية تتمثل في تنظيف شبكة الأمطار استعدادا لموسم الأمطار ومنعا لأي تجمعات مياه في الطرق قد تعوق حركة المرور.
ودعت المطيري أهالي المنطقة إلى التعاون مع الجهات المعنية لإنجاز الأعمال في الوقت المحدد خصوصا مع وجود بعض الطرق التي سيتم إغلاقها خلال أعمال الصيانة. (النهاية)

م س ع



MENAFN15122024000071011013ID1108994395

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث