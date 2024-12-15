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وزارة الصحة تدعو الجميع إلى اتباع الإرشادات الصحية لتجنب المضاعفات الناتجة عن التعرض للغبار

12/15/2024 4:33:19 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 12 (كونا) -- دعت وزارة الصحة الجميع إلى اتباع الإرشادات الصحية لتجنب المضاعفات الناتجة عن التعرض للغبار خصوصا الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر مثل مرضى الربو والأمراض التنفسية المزمنة وكبار السن والأطفال مع توخي الحيطة والالتزام بالإرشادات الصحية حرصا على سلامتهم وصحتهم.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله المسند في تصريح صحفي اليوم الأحد بهذا الشأن ضرورة البقاء في المنزل قدر الإمكان وتجنب الخروج إلا للضرورة خصوصا خلال ذروة كثافة الغبار وإغلاق النوافذ والأبواب بإحكام لتجنب تسرب الغبار إلى داخل المنازل.
كما حث الدكتور السند على تجنب ممارسة الرياضة في الهواء الطلق وعلى تناول السوائل لتقليل تأثير الجفاف الذي قد تسببه الأجواء المغبرة ومتابعة مرضى الربو والأمراض التنفسية لأدويتهم وضرورة حمل بخاخات الربو الموسعة للشعب الهوائية أو أي أدوية يوصي بها الطبيب.
وأشار إلى ضرورة غسل الوجه والعينين بالماء عند العودة من الخارج للتخلص من آثار الغبار العالقة وفي حال زيادة الأعراض التنفسية أو الشعور بضيق التنفس يجب مراجعة أقرب مركز صحي أو مستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.
وكانت إدارة الأرصاد الجوية قد أفادت بتأثر البلاد منذ مساء أمس السبت بامتداد مرتفع جوي مصحوبا بكتلة هوائية باردة أدت إلى نشاط الرياح الشمالية الغربية حيث بلغت سرعتها أكثر من 60 كيلومترا في الساعة وانخفاض الرؤية الأفقية لأقل من ألف متر بسبب الغبار المحمول. (النهاية)

م ر ف




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