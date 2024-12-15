وزارة الصحة تدعو الجميع إلى اتباع الإرشادات الصحية لتجنب المضاعفات الناتجة عن التعرض للغبار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 15 - 12 (كونا) -- دعت وزارة الصحة الجميع إلى اتباع الإرشادات الصحية لتجنب المضاعفات الناتجة عن التعرض للغبار خصوصا الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر مثل مرضى الربو والأمراض التنفسية المزمنة وكبار السن والأطفال مع توخي الحيطة والالتزام بالإرشادات الصحية حرصا على سلامتهم وصحتهم.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله المسند في تصريح صحفي
اليوم الأحد بهذا الشأن ضرورة البقاء في المنزل قدر الإمكان وتجنب الخروج إلا للضرورة خصوصا خلال ذروة كثافة الغبار وإغلاق النوافذ والأبواب بإحكام لتجنب تسرب الغبار إلى داخل المنازل.
كما حث الدكتور السند على تجنب ممارسة الرياضة في الهواء الطلق وعلى تناول السوائل لتقليل تأثير الجفاف الذي قد تسببه الأجواء المغبرة ومتابعة مرضى الربو والأمراض التنفسية لأدويتهم وضرورة حمل بخاخات الربو الموسعة للشعب الهوائية أو أي أدوية يوصي بها الطبيب.
وأشار إلى ضرورة غسل الوجه والعينين بالماء عند العودة من الخارج للتخلص من آثار الغبار العالقة وفي حال زيادة الأعراض التنفسية أو الشعور بضيق التنفس يجب مراجعة أقرب مركز صحي أو مستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.
وكانت إدارة الأرصاد الجوية قد أفادت بتأثر البلاد منذ مساء أمس السبت بامتداد مرتفع جوي مصحوبا بكتلة هوائية باردة أدت إلى نشاط الرياح الشمالية الغربية حيث بلغت سرعتها أكثر من 60 كيلومترا في الساعة وانخفاض الرؤية الأفقية لأقل من ألف متر بسبب الغبار المحمول. (النهاية)
م ر ف
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