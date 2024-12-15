بنك الإسكان يواصل رعايته الماسية للجمعية العربية لحماية الطبيعة

أعلن بنك الإسكان عن مواصلة دعمه لبرنامج القافلة الخضراء أحد برامج الجمعية العربية لحماية الطبيعة من خلال رعايته الماسية، كما وشارك بزراعة 500 شجرة مثمرة في ديرعلا - الأغوار الوسطى من أصل 2000 شجرة قام البنك بالتبرع بها.

ويأتي تنفيذ هذه المبادرة انسجاماً مع أهداف برنامج البنك للمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان" ضمن قطاع البيئة، لحماية البيئة وزيادة الرقعة الخضراء في المملكة، وترجمة للشراكة الاستراتيجية التي تربط بين بنك الإسكان والجمعية العربية لحماية الطبيعة والتي تتضمن دعم زراعة الأشجار المثمرة في مختلف مناطق المملكة، بهدف زيادة الرقعة الخضراء والحد من التصحر وتعزيز الأمن الغذائي.

وقد شارك في تنفيذ الفعالية متطوعون من برنامج البنك "إمكان الإسكان"، وبما ينسجم مع حرص البنك على تنفيذ مبادرات تعزز روح وقيم العمل الجماعي والتطوعي لتحقيق أهداف نبيلة تعود بالنفع على المجتمع.

ويذكر أن برنامج "القافلة الخضراء" الذي أطلقته الجمعية منذ عام 2003، يمثل رؤية تنموية شاملة تهدف لتعزيز الوعي بأهمية زراعة الأشجار كركيزة حضارية، ولدعم المجتمعات الأقل حظاً عبر توفير دخل إضافي من الأشجار المثمرة، بما يحد من الفقر والبطالة ويحقق استدامة الموارد للأجيال القادمة.