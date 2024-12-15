53.8 دينار سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 محليا، الأحد، عند 53.80 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 51.80 دينار لجهة الشراء.



وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات، استقر أيضا سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محال الصاغة، عند 61.80 دينار و47.80 دينار على التوالي.

