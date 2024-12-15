53.8 دينار سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية
التاريخ
12/15/2024 4:31:26 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 محليا، الأحد، عند 53.80 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 51.80 دينار لجهة الشراء.
وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات، استقر أيضا سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محال الصاغة، عند 61.80 دينار و47.80 دينار على التوالي.
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