ستاد القويسمة مرشح لاستضافة مباراتي كأس السوبر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- بات ستاد الملك عبد الله الثاني في منطقة القويسمة بالعاصمة عمان، مرشح لاستضافة مباراتي كأس السوبر بنسخته الحادية والأربعين، والتي تجمع الحسين إربد مع الوحدات، حيث ستقام مباراة
الذهاب يوم 25 من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، على أن تلعب مباراة الإياب 31 من الشهر نفسه.
وعلمت "الغد" من مصادر خاصة، أن الملعب سيكون جاهزا مع نهاية الشهر الحالي، بعد فترة صيانة طويلة من حيث المدة الزمنية لعدد من مرافق الملعب، وإعادة زراعة الأرضية، حيث يبحث اتحاد الكرة عن العودة لإقامات المنافسات على أرضية انطلاقا من مباراتي "السوبر".
وأقيمت آخر مباراة رسمية على ستاد القويسمة ضمن بطولات أندية المحترفين يوم 13 من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2022، والتي جمعت الوحدات وشباب العقبة في نهائي كأس الأردن، قبل أن يغلق الملعب أبوابه قرابة عام، واستضاف بعدها بطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية خلال شهر أغسطس (آب) من العام 2023.
ومن المتوقع أن يستضيف الملعب عددا كبيرا من مباريات مرحلة الإياب لدوري المحترفين، إلى جانب إمكانية نقل مباريات الوحدات في بطولة دوري أبطال آسيا 2 إليه، ونقل مبارياته البيتية المحلية إليه أيضا، إضافة لإمكانية خوض المنتخب الوطني مباراة أو أكثر في تصفيات الدور الثالث المؤهل لكأس العالم.
ويعد ستاد الملك عبد الله، ثاني أكبر الملاعب الأردنية من حيث سعة المدرجات بعد ستاد عمان الدولي، إلى جانب استضافته للعديد من المحافل المهمة على مدار السنوات الطويلة الماضية، ومنها نهائيات كأس آسيا للسيدات وكأس العالم للسيدات تحت 17 عاما، علما بأنه تم بناؤه في العام 1996.
وتشكل عودة الملعب لاستضافة المباريات مجددا، خبرا سارا لدائرة المسابقات في اتحاد الكرة، من أجل تخفيف الضغوطات على بقية الملاعب التي تستضيف المباريات المحلية لأندية المحترفين، حيث تعرضت بقية الملاعب للضغط خلال الفترة الماضية من استضافة مباريات عديدة بفترة زمنية قصيرة، من مباريات ودية للمنتخبات الوطنية للذكور والإناث، ومباريات لبطولتي الدوري وكأس الأردن.
وتجمع بطولة السوبر بين حامل لقب بطولة الدوري للموسم الماضي، وبطل مسابقة كأس الأردن، حيث توج الحسين إربد بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه، فيما نال فريق الوحدات لقب الكأس للمرة الثانية عشرة في تاريخه.
وتوج الحسين بلقب الدوري بعد أن جمع 59 نقطة، بفوزه في 19 مباراة، والتعادل في مناسبتين، والخسارة في مباراة وحيدة، فيما حصد الوحدات لقب الكأس بعد فوزه في المباراة النهائية على الحسين إربد بهدفين لهدف.
ويعد الفيصلي حامل الرقم القياسي بطولة كأس السوبر الأردني بتتويجه باللقب في 17 مناسبة، مقابل 15 لقبا لفريق الوحدات كثاني أكثر الفرق تتويجا بها، ونال الرمثا اللقب 3 مرات، وتوج شباب الأردن بالبطولة في مناسبتين، مقابل حصول فرق الأهلي والحسين إربد والجزيرة على اللقب مرة واحدة.
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