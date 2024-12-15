Sunday, 15 December 2024 10:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ستاد القويسمة مرشح لاستضافة مباراتي كأس السوبر

12/15/2024 4:31:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- بات ستاد الملك عبد الله الثاني في منطقة القويسمة بالعاصمة عمان، مرشح لاستضافة مباراتي كأس السوبر بنسخته الحادية والأربعين، والتي تجمع الحسين إربد مع الوحدات، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 25 من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، على أن تلعب مباراة الإياب 31 من الشهر نفسه.
وعلمت "الغد" من مصادر خاصة، أن الملعب سيكون جاهزا مع نهاية الشهر الحالي، بعد فترة صيانة طويلة من حيث المدة الزمنية لعدد من مرافق الملعب، وإعادة زراعة الأرضية، حيث يبحث اتحاد الكرة عن العودة لإقامات المنافسات على أرضية انطلاقا من مباراتي "السوبر".
وأقيمت آخر مباراة رسمية على ستاد القويسمة ضمن بطولات أندية المحترفين يوم 13 من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2022، والتي جمعت الوحدات وشباب العقبة في نهائي كأس الأردن، قبل أن يغلق الملعب أبوابه قرابة عام، واستضاف بعدها بطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية خلال شهر أغسطس (آب) من العام 2023.
ومن المتوقع أن يستضيف الملعب عددا كبيرا من مباريات مرحلة الإياب لدوري المحترفين، إلى جانب إمكانية نقل مباريات الوحدات في بطولة دوري أبطال آسيا 2 إليه، ونقل مبارياته البيتية المحلية إليه أيضا، إضافة لإمكانية خوض المنتخب الوطني مباراة أو أكثر في تصفيات الدور الثالث المؤهل لكأس العالم.
ويعد ستاد الملك عبد الله، ثاني أكبر الملاعب الأردنية من حيث سعة المدرجات بعد ستاد عمان الدولي، إلى جانب استضافته للعديد من المحافل المهمة على مدار السنوات الطويلة الماضية، ومنها نهائيات كأس آسيا للسيدات وكأس العالم للسيدات تحت 17 عاما، علما بأنه تم بناؤه في العام 1996.
وتشكل عودة الملعب لاستضافة المباريات مجددا، خبرا سارا لدائرة المسابقات في اتحاد الكرة، من أجل تخفيف الضغوطات على بقية الملاعب التي تستضيف المباريات المحلية لأندية المحترفين، حيث تعرضت بقية الملاعب للضغط خلال الفترة الماضية من استضافة مباريات عديدة بفترة زمنية قصيرة، من مباريات ودية للمنتخبات الوطنية للذكور والإناث، ومباريات لبطولتي الدوري وكأس الأردن.
وتجمع بطولة السوبر بين حامل لقب بطولة الدوري للموسم الماضي، وبطل مسابقة كأس الأردن، حيث توج الحسين إربد بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه، فيما نال فريق الوحدات لقب الكأس للمرة الثانية عشرة في تاريخه.
وتوج الحسين بلقب الدوري بعد أن جمع 59 نقطة، بفوزه في 19 مباراة، والتعادل في مناسبتين، والخسارة في مباراة وحيدة، فيما حصد الوحدات لقب الكأس بعد فوزه في المباراة النهائية على الحسين إربد بهدفين لهدف.
ويعد الفيصلي حامل الرقم القياسي بطولة كأس السوبر الأردني بتتويجه باللقب في 17 مناسبة، مقابل 15 لقبا لفريق الوحدات كثاني أكثر الفرق تتويجا بها، ونال الرمثا اللقب 3 مرات، وتوج شباب الأردن بالبطولة في مناسبتين، مقابل حصول فرق الأهلي والحسين إربد والجزيرة على اللقب مرة واحدة.

MENAFN15122024000072011014ID1108994363

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث