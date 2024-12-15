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لماذا ينصح بشرب كوب من الماء الدافىء قبل تناول الطعام؟

12/15/2024 4:31:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يمتنع البعض عن شرب الماء قبل وأثناء وبعد تناول الطعام لاعتقادهم أن هذا يؤثر سلبا على عملية الهضم.

ووفقا للدكتور ألكسندر مياسنيكوف، شرب الماء قبل تناول وجبة الطعام يساعد على تحسين عملية الهضم التي تبدأ في الفم عندما نشكل كتلة طعام صغيرة نمضغها جيدا مع ترطيبها باللعاب. لذلك يجب مضغ كل قطعة لمدة طويلة حتى يصبح الطعام شبه سائل. ومن أجل الحصول على ما يكفي من اللعاب لهذه العملية التي تعزز إنتاج الإنزيمات الهاضمة، يجب شرب كوب من الماء الدافئ. وهذا بالضبط ما يفعله اليابانيون.


ويقول: "الأمر يشبه تناول الحساء، فهو في البداية يخفف تركيز الحمض في المعدة، ولكن بعد ذلك يبدأ في تحفيز إنتاج عصارة المرارة وعصارة البنكرياس التي هي إنزيمات هاضمة".RT

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