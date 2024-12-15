8 ملايين دينار ارتفاع موازنة وادي الأردن و4 % زيادة النفقات الجارية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس
عمان- ارتفعت موازنة سلطة وادي الأردن للعام المقبل بما يناهز 8 ملايين دينار، لتبلغ 40,345 مليون دينار، مقارنة مع المعاد تقديره للعام 2024 والبالغ 32,385 مليون دينار، بحسب مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل.
وبحسب مشروع القانون، زادت النفقات الجارية بقيمة مليوني دينار، لتبلغ 19,510 مليون دينار، مقارنة مع المعاد تقديره للعام 2024 والبالغ 18,693 مليون دينار، ولتبلغ نسبة الزيادة بالنفقات الجارية 4 %.
كما ارتفعت مخصصات النفقات الرأسمالية بقيمة 5,818 مليون دينار لتبلغ 19,510 مليون دينار، مقارنة مع المعاد تقديره للعام 2024 والبالغ 13,692 مليون دينار، وبزيادة نسبتها 42 %.
وجاءت الفروقات بين المخصصات المقدرة للعام 2025 والمعاد تقديرها للعام 2024 في النفقات الجارية جراء زيادة مجموعة تعويضات العاملين بمبلغ 1.212 مليون دينار، وتركزت في الزيادة الطبيعية للرواتب والأجور والعلاوات، إضافة إلى ارتفاع بند السلع والخدمات بـ930 ألف دينار.
أما الفروقات في النفقات الرأسمالية، فجاءت جراء ارتفاع مخصصات المشاريع الرأسمالية بقيمة 5.818 مليون دينار، حيث تركزت في مشروع إدارة برنامج الأراضي والتنمية الريفية، ومشروع تشغيل وصيانة وإدامة قناة الملك عبد الله، ومشروع تشغيل وصيانة وإدامة السدود، ومشروع تعلية سد الوالة، ومشروع دعم وتمكين المجتمع المحلي، ومشاريع ري وادي عربة، ومشروع إنشاء مشاريع زراعية استثمارية.
وكانت دائرة الموازنة العامة نشرت على موقعها الإلكتروني، مشروع قانون الموازنة لسنة 2025، الذي يستند، بحسب مطلعين، إلى فرضيات واقعية، وجاء منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره 12.5 مليار دينار، منها نفقات جارية بنحو 11.042 مليار دينار، ونفقات رأسمالية بنحو 1.470 مليار دينار، وبارتفاع نسبته 16.5 بالمائة عن مستواها المعاد تقديره للعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.
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