طقس بارد نسبيا حتى الأربعاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يبقى الطقس حتى الأربعاء، باردا نسبيًا في أغلب مناطق المملكة، ويميل قليلاً للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية، ولاسيما الجنوبية وأجزاء من الباديةوالسهول.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 16 - 5 درجة مئوية، وفي غرب عمان 14 - 3، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 2، وفي مرتفعات الشراة 12 - 1، وفي مناطق البادية 18 - 4،وفي مناطق السهول 17 - 6، وفي الأغوار الشمالية 24 - 10، وفي الأغوار الجنوبية 26 - 12، وفي البحر الميت 25 - 11، وفي خليج العقبة 25 - 10 درجات مئوية.-(بترا)
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