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طقس بارد نسبيا حتى الأربعاء

12/15/2024 4:30:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يبقى الطقس حتى الأربعاء، باردا نسبيًا في أغلب مناطق المملكة، ويميل قليلاً للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية، ولاسيما الجنوبية وأجزاء من الباديةوالسهول.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 16 - 5 درجة مئوية، وفي غرب عمان 14 - 3، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 2، وفي مرتفعات الشراة 12 - 1، وفي مناطق البادية 18 - 4،وفي مناطق السهول 17 - 6، وفي الأغوار الشمالية 24 - 10، وفي الأغوار الجنوبية 26 - 12، وفي البحر الميت 25 - 11، وفي خليج العقبة 25 - 10 درجات مئوية.-(بترا)

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