ولي العهد يبدأ زيارة عمل رسمية اليوم إلى الكويت

يبدأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الأحد، زيارة عمل رسمية إلى دولة الكويت، تلبية لدعوة سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ولي عهد الكويت.



ويلتقي سموه، خلال الزيارة التي تستمر يومين، سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، كما يجري سموه مباحثات مع سمو ولي عهد الكويت.



ويعقد سموه، لقاءات عدة على هامش الزيارة مع مسؤولين واقتصاديين كويتيين.