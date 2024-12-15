وزير العدل و سفيرة رواندا يبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد وزير العدل د. بسام التلهوني خلال استقباله سفيرة جمهورية رواندا السيدة اوروجيني باكوراموتسا،اليوم الأحد، على عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين.
وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك في المجالات القانونية وسبل تفعيلها بما يخدم قطاع العدالة وسيادة القانون.
يُشار إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية رواندا ترتبطان بعدد من الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف صادق عليها البلدين كإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،وإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
من جهتها، ثمنت سفيرة جمهورية رواندا التعاون المشترك بين البلدين، معربةً عن أملها بتطوير التعاون القانوني بين الجانبين وإدامة التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات.
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