وزير العدل و سفيرة رواندا يبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين

أكد العدل د. بسام التلهوني خلال استقباله سفيرة جمهورية رواندا السيدة اوروجيني باكوراموتسا،اليوم الأحد، على عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين.



وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك في المجالات القانونية وسبل تفعيلها بما يخدم قطاع العدالة وسيادة القانون.



يُشار إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية رواندا ترتبطان بعدد من الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف صادق عليها البلدين كإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،وإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.



من جهتها، ثمنت سفيرة جمهورية رواندا التعاون المشترك بين البلدين، معربةً عن أملها بتطوير التعاون القانوني بين الجانبين وإدامة التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات.