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المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي يكرم البحوث الزراعية لمساهمتة في إنجاح البرامج التدريبية

12/15/2024 4:30:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كرم مدير عام المركز الإقليمي الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى الدكتور موفق السرحان ، مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور خالد ابوحمور لجهود المركز والكوادر البحثية في إنجاح التعاون بمشاريع المركز الإقليمي للاصلاح الزراعي وخاصة المتعلقة بالاحتياجات التدريبية والفنية.
وبين مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور خالد ابوحمور أن هذا التعاون والانجاز جاء بتوجيهات وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات من خلال الخطة الوطنية للتنمية المستدامة في تعزيز التدريب وبناء قدرات الباحثين والمهندسين والمزارعين وتمكينهم ،لافتا إلى أن تمكين المزارع الأردني في أرضه وعمارتها لدليل قاطع على عمارة الوطن وأن القطاع الزراعي الأردني ليشكل عموداً فقريا في تعزيز الأمن الغذائي والذي بدوره سينعكس إيجابا على واقع الإقتصاد الأردني أحد محاور رؤية التحديث الاقتصادي والذي يوليها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين جل اهتمامه.

وأشار السرحان إلى أن المركز الوطني للبحوث الزراعية يعد من ابرز شركاء النجاح لجميع برامج المركز الإقليمي للاصلاح الزراعي والتنمية الريفية التدريبية والتي تركز على تمكين الباحثين والمهندسين والمزارعين.

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