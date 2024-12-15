المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي يكرم البحوث الزراعية لمساهمتة في إنجاح البرامج التدريبية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كرم مدير عام المركز الإقليمي الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى الدكتور موفق السرحان ، مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور خالد ابوحمور لجهود المركز والكوادر البحثية في إنجاح التعاون بمشاريع المركز الإقليمي للاصلاح الزراعي وخاصة المتعلقة بالاحتياجات التدريبية والفنية.
وبين مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور خالد ابوحمور أن هذا التعاون والانجاز جاء بتوجيهات وزير
الزراعة المهندس خالد الحنيفات من خلال الخطة الوطنية للتنمية المستدامة في تعزيز التدريب وبناء قدرات الباحثين والمهندسين والمزارعين وتمكينهم ،لافتا إلى أن تمكين المزارع الأردني في أرضه وعمارتها لدليل قاطع على عمارة الوطن وأن القطاع الزراعي الأردني ليشكل عموداً فقريا في تعزيز الأمن الغذائي والذي بدوره سينعكس إيجابا على واقع الإقتصاد الأردني أحد محاور رؤية التحديث الاقتصادي والذي يوليها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين جل اهتمامه.
وأشار السرحان إلى أن المركز الوطني للبحوث الزراعية يعد من ابرز شركاء النجاح لجميع برامج المركز الإقليمي للاصلاح الزراعي والتنمية الريفية التدريبية والتي تركز على تمكين الباحثين والمهندسين والمزارعين.
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