البلقاء التطبيقية تحافظ على صدارتها في تصنيف الجامعات الخضراء لعام 2024

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تواصل جامعة
البلقاء التطبيقية تأكيد ريادتها الأكاديمية والبيئية، حيث حصلت على المركز الأول
محلياً والمركز 53 عالمياً في تصنيف الجامعات الخضراء لعام 2024 (UIGreenMetric_2024).
يأتي هذا الإنجاز تكريماً لجهود الجامعة
المستمرة في تعزيز معايير الاستدامة البيئية والمساهمة في مواجهة التحديات
العالمية، مثل تغير المناخ والأمن الغذائي.
وفي تعليقه على هذا النجاح، أعرب رئيس
الجامعة، الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، عن فخره بهذا الإنجاز الذي يعكس
التزام الجامعة بتطبيق أفضل الممارسات البيئية والإدارية، قائلاً:“إن نجاحنا في
الحفاظ على هذا التصنيف المتقدم هو نتيجة لجهودنا المستمرة في إدارة الموارد،
وتطوير برامج تعليمية وأبحاث علمية موجهة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة،
بالإضافة إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الطلبة والمجتمع المحلي.”
وأضاف الدكتور العجلوني أن هذا التصنيف يعتمد
على ستة معايير رئيسية تشمل البنية التحتية، الطاقة وتغير المناخ، النفايات،
المياه، النقل، والتعليم والبحث العلمي. كما أكد على ضرورة تكثيف الجهود لتوسيع
مساهمة الجامعة في التصدي للتحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وضمان
استدامة الجهود نحو التنمية المجتمعية الشاملة.
من الجدير بالذكر أن تصنيف UIGreenMetric يهدف إلى تشجيع الجامعات على تبني سياسات ومبادرات تعزز
التنمية المستدامة. وقد شاركت في التصنيف هذا العام 1477 جامعة من مختلف أنحاء
العالم، من بينها 150 جامعة عربية من 12 دولة.
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