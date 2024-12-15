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البلقاء التطبيقية تحافظ على صدارتها في تصنيف الجامعات الخضراء لعام 2024

12/15/2024 4:30:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تواصل جامعة البلقاء التطبيقية تأكيد ريادتها الأكاديمية والبيئية، حيث حصلت على المركز الأول محلياً والمركز 53 عالمياً في تصنيف الجامعات الخضراء لعام 2024 (UIGreenMetric_2024).
‎يأتي هذا الإنجاز تكريماً لجهود الجامعة المستمرة في تعزيز معايير الاستدامة البيئية والمساهمة في مواجهة التحديات العالمية، مثل تغير المناخ والأمن الغذائي.

‎وفي تعليقه على هذا النجاح، أعرب رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، عن فخره بهذا الإنجاز الذي يعكس التزام الجامعة بتطبيق أفضل الممارسات البيئية والإدارية، قائلاً:“إن نجاحنا في الحفاظ على هذا التصنيف المتقدم هو نتيجة لجهودنا المستمرة في إدارة الموارد، وتطوير برامج تعليمية وأبحاث علمية موجهة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الطلبة والمجتمع المحلي.”

‎وأضاف الدكتور العجلوني أن هذا التصنيف يعتمد على ستة معايير رئيسية تشمل البنية التحتية، الطاقة وتغير المناخ، النفايات، المياه، النقل، والتعليم والبحث العلمي. كما أكد على ضرورة تكثيف الجهود لتوسيع مساهمة الجامعة في التصدي للتحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وضمان استدامة الجهود نحو التنمية المجتمعية الشاملة.

‎من الجدير بالذكر أن تصنيف UIGreenMetric يهدف إلى تشجيع الجامعات على تبني سياسات ومبادرات تعزز التنمية المستدامة. وقد شاركت في التصنيف هذا العام 1477 جامعة من مختلف أنحاء العالم، من بينها 150 جامعة عربية من 12 دولة.

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