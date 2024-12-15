بعد تصنيفها منظمة إرهابية.. واشنطن أجرت اتصالا مباشرا مع هيئة تحرير الشام

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة أجرت "اتصالا مباشرا" مع هيئة تحرير الشام في سوريا على الرغم من تصنيفها "منظمة إرهابية"، وذلك في إطار السعي الدولي المشترك لانتقال سلمي للسلطة في هذا البلد.
وصرح بلينكن للصحفيين بعد محادثات بشأن سوريا في مدينة العقبة بالأردن حضرها وزراء 8 دول عربية بالإضافة إلى وزراء خارجية فرنسا وتركيا والإتحاد الأوروبي ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا: "نحن على اتصال مع هيئة تحرير الشام وأطراف أخرى".
ولم يذكر الوزير تفاصيل عن كيفية إجراء الاتصال، ولكن عندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة تواصلت معهم بشكل مباشر، أجاب "اتصال مباشر – نعم".
وأوضح أن الاتصال كان جزءا من الجهود المبذولة لتحديد مكان أوستن تايس، الصحفي الأميركي الذي اختطف في سوريا عام 2012 بعد اندلاع الحرب الأهلية.
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