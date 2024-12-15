بعد تصنيفها منظمة إرهابية.. واشنطن أجرت اتصالا مباشرا مع هيئة تحرير الشام



قال الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة أجرت "اتصالا مباشرا" مع هيئة تحرير الشام في سوريا على الرغم من تصنيفها "منظمة إرهابية"، وذلك في إطار السعي الدولي المشترك لانتقال سلمي للسلطة في هذا البلد.



وصرح بلينكن للصحفيين بعد محادثات بشأن سوريا في مدينة العقبة بالأردن حضرها وزراء 8 دول عربية بالإضافة إلى وزراء خارجية فرنسا وتركيا والإتحاد الأوروبي ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا: "نحن على اتصال مع هيئة تحرير الشام وأطراف أخرى".



ولم يذكر الوزير تفاصيل عن كيفية إجراء الاتصال، ولكن عندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة تواصلت معهم بشكل مباشر، أجاب "اتصال مباشر – نعم".



وأوضح أن الاتصال كان جزءا من الجهود المبذولة لتحديد مكان أوستن تايس، الصحفي الأميركي الذي اختطف في سوريا عام 2012 بعد اندلاع الحرب الأهلية.



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