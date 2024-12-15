مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحم مستوطنون متطرفون يهود صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، وذلك من جهة باب المغاربة، حيث نفذوا جولات مشبوهة في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.-(بترا)
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