مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون متطرفون يهود صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، وذلك من جهة باب المغاربة، حيث نفذوا جولات مشبوهة في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.-(بترا)