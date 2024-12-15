باسل خياط: كنت مطلوباً للنظام السوري (فيديو)

مثله مثل أي شخص عانى في ظل وجود نظام الأسد، روى باسل خياط بعض ما عاناه في ظل هذا النظام، بالرغم من أنه هاجر مع بداية الثورة لأنه لم يكن مرتاحا ولم يكن له مجال لقول كلمة حق.



كما أنه لم يكن يدلي بأي تصريحات حتى وهو في الخارج.



وعبّر باسل عن فخره بما يجري من تغيير في سوريا، لافتا إلى أنه حين سمع خبر سقوط نظام الأسد لم يصدق.



وكشف خلال المقابلة عن أنه تفاجأ قبل سنة ونصف بأنه كان مطلوبًا من الاستخبارات السورية، كما أن السلطات حرمته من تجديد جواز سفر رغم وجوده بالخارج نتيجة أسباب يجهلها.







وكشف باسل أيضا أنه " تعرض لاعتداء بالجامعة وتهديدات بالقتل واتهامات بالعمالة لـ إسرائيل"، مضيفا: "وضعوا شخص تحت منزلي لمراقبتي لمدة 20 يوما ورفضت طلبات النظام بالعودة لــ سوريا".باسل خياط: أتوق لعودتي لسوريا لأاشارك الشباب الفرحةوقال باسل أيضا أن البحث عن تفسيرات لتناقض مواقف الفنانين السوريين تجاه نظام الأسد ليس مهما.. والأفصل حاليا الحديث عن مستقبل سوريا.وقال باسل أنه سيعود في أقرب وقت لبلده " سأعود قريبا الى سوريا لأفرح مع الناس ونفكر في المستقبل". et بالعربي

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