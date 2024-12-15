القبض على 3 مطلوبين خطرين يرتبطون بعصابات إقليمية في منشية الغياث بالرويشد

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واصلوا جهودهم اليومية لملاحقة تجّار المواد المخدرة ومهربيها ومروجيها كافّة، حيث تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع 11 قضية في مختلف مناطق المملكة أُلقي القبض خلالها على 46 شخصا وضُبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية.





وأكّد الناطق الإعلامي أنّ أولى وأبرز تلك القضايا نفذتها قوة أمنيّة خاصة داهمت مكان وجود ثلاثة مطلوبين مصنفين بالخطرين وممن يرتبطون بعصابات إقليمية للاتجار وتهريب المخدرات في منطقة منشية الغياث في لواء الرويشد وألقت القبض عليهم وضُبط بحوزتهم عدد من الأسلحة النارية وكميات من المواد المخدرة .



وفي محافظة العقبة نفذت حملة أمنيّة على مجموعة من الأشخاص من المتورطين بقضايا تهريب وتجارة المواد المخدرة وأُلقي القبض على تسعة أشخاص تورطوا بتلك القضايا وضُبط بحوزتهم على 12 كغم من مادة الماريجوانا المخدرة .

وفي البادية الشمالية أُلقي القبض على ثلاثة تجار للمخدرات ممن يقومون بنقل المخدرات والاتجار بها، حيث جرت مداهمتهم بعد جمع المعلومات كافّة حولهم وتحديد مكان تخزين المواد المخدرة داخل أحد المنازل وضبط داخل ذلك المنزل بعد تفتيشه على 85 كف حشيش وسلاح ناري .



وفي محافظة إربد تم التعامل مع قضيتين نوعيتين في الأولى جرت مداهمة خلية جرمية مكونة من ثلاثة أشخاص عملوا على نقل كميات كبيرة من المواد المخدرة وتخزينها في مدينة اربد وترويجها هناك، حيث جرى تحديد موقع نشاطهم ومداهمته وإلقاء القبض عليهم وضُبط بحوزتهم 9 كفوف حشيش و 6000 آلاف حبة مخدرة و 200 غم من مادة الكريستال ، وفي القضية الثانية دوهم منزل استخدمه مروجان اثنان لنشاطهم الجرمي وأُلقي القبض عليهما وضبط بحوزتهما 1 كغم من مادة الكريستال المخدرة وكمية من الحبوب المخدرة إضافة إلى ثلاثة أسلحة نارية .



كما ونفذت حملة أمنيّة في لواء الرمثا على تجار ومطلوبين ومروجين للمخدرات وأُلقي القبض خلالها على خمسة أشخاص من بينهم شخصان من المصنفين بالخطرين وضبط بحوزة المقبوض عليهم كميات متفرقة من المواد المخدرة .



وأُلقي القبض في محافظة المفرق على شخصين من تجار المخدرات بعد جمع المعلومات حولهما والتأكد من نقلهما لكمية من المواد المخدرة بواسطة إحدى المركبات، حيث وضعت الكمائن اللازمة على خط مسيرهما وجرى إيقافهما وبتفتيش المركبة التي كانا يستقلانها عثر على 17 ألف حبة مخدرة أُخفيت بطريقة سرية بجسم المركبة .



كما وتم في العاصمة التعامل مع قضيتين نوعيتين أُلقي القبض في الأولى على ثلاثة مروجين بعد مداهمة مكان نشاطهم الجرمي داخل أحد المنازل وضُبط بحوزتهم 4500 حبة مخدرة و 100 غم من مادة الكريستال المخدرة وسلاح ناري فيما جرت شرق العاصمة مداهمة أحد الأوكار التي استخدمها مروجون للمخدرات لتخزين وبيع المواد المخدرة، أُلقي القبض داخل المنزل على خمسة مروجين وضُبط بحوزتهم 300 غم من مادة الكريستال المخدرة و 100 غم كوكايين وكمية من الحبوب والحشيش المخدرة .









وكما نفذت حملة أمنيّة موسعة ضمن مناطق شرق العاصمة على المطلوبين ومروجي المخدرات أُلقي القبض خلالها على 10 منهم وضُبط ما بحوزتهم من مواد مخدرة .









وفي آخر تلك القضايا في محافظة الكرك وبعد جمع المعلومات حول أحد المطلوبين الخطرين بقضايا المخدرات جرى تحديد مكان وجوده ومداهمته وإلقاء القبض عليه وضُبطت بحوزته كمية من مادة الكريستال المخدرة.