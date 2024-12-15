منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة المجزرة الأخيرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في مخيم النصيرات

(MENAFN
) دانَت منظمة التعاون الإسلامي بشدة المجزرة الأخيرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في مخيم النصيرات، والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا ودمار واسع في المناطق السكنية والبنية التحتية, ووصفت المنظمة الهجوم بأنه امتداد للإرهاب المنظم والإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 14 شهراً, كما أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن دعمها لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير الذي يطالب بوقف إطلاق النار الفوري والدائم وغير المشروط في غزة، بالإضافة إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق قطاع غزة, كما يدعو القرار إلى دعم مستمر لدور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، دعت المنظمة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وضغط إسرائيل للامتثال للقانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة, ومن جانبه، أدان جاسم محمد البدوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، المجزرة في مخيم النصيرات، مؤكداً أن هذه الجريمة جزء من سلسلة الجرائم التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني, ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية وفقاً للقوانين والمعاهدات الدولية لوقف هذه الجرائم، التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والإنسانية.
كما رحبت كل من منظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي بالقرارات الأخيرة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار الفوري والشامل في قطاع غزة، وتسهيل الوصول الإنساني إلى المدنيين المحاصرين، بالإضافة إلى القرار لدعم تفويض الأونروا لضمان استمرار خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.
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