مئات من سكان نيوجيرسي يفيدون برصد أجسام طائرة غير مألوفة

(MENAFN
) منذ منتصف نوفمبر، أفاد مئات من سكان نيوجيرسي برصد أجسام طائرة غير مألوفة، يعتقد أنها طائرات مسيرة، في حوالي 12 مقاطعة, وقد شوهدت هذه الأجسام، التي أحيانًا تكون مجموعة، بالقرب من المنشآت الحيوية مثل محطات الطاقة، محطات القطارات، والسدود, وعلى الرغم من تزايد التقارير حول هذه الظاهرة، إلا أن السيناتور الجمهوري جون برامنك قلل من الوضع واعتبره "طارئًا محدودًا", ولا يزال نوع الأجسام الطائرة غير واضح، ولم يتم تحديدها بشكل نهائي حتى الآن, وقد استبعد المسؤولون في البيت الأبيض أن تكون هذه الطائرات تابعة للجيش الأمريكي، وأشاروا إلى أنها قد تكون "طائرات مأهولة" تعمل بشكل قانوني, ولا توجد مؤشرات على تدخل خارجي أو تهديد مباشر للسلامة العامة أو الأمن الوطني، وفقًا للبنتاغون.
كما وصف حاكم ولاية نيوجيرسي، فيل مورفي، هذه الأجسام بأنها "أنظمة الطائرات الجوية غير المأهولة" (يو آي اس) ودعا إلى فتح تحقيق اتحادي, ويعتقد أن الأجسام، التي يبلغ عرضها حوالي ستة أقدام، أكبر من أن تكون طائرات مسيرة صغيرة أو يتم تشغيلها من قبل هواة, وعلى الرغم من أن وكالات مختلفة، بما في ذلك البنتاغون ووزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي)، أكدت أنها لا ترتبط بقوى أجنبية، إلا أنه لا يوجد إجابة محددة حتى الآن حول ما هي هذه الأجسام الطائرة, وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي عدم وجود أدلة على تدخل خارجي، في حين أشار الـ اف بي آي إلى حالات سابقة للتعرف الخاطئ.
وقد أدى عدم وجود إجابات واضحة إلى تصاعد الاستياء من جميع الأطراف السياسية, فقد حث حاكم نيوجيرسي مورفي الرئيس بايدن على تخصيص مزيد من الموارد للتحقيق، مشيرًا إلى قلقه المتزايد بشأن تزايد عدد التقارير, كما أثيرت بعض الشكوك من قبل شخصيات جمهورية، مثل النائب جيف فان درو، حول احتمال إطلاق الطائرات المسيرة من "سفينة أم" إيرانية قبالة سواحل الولايات المتحدة, ولم تقتصر المشاهدات على نيوجيرسي فقط، بل تم الإبلاغ عنها أيضًا في ولايات مجاورة مثل ماريلاند ونيويورك وبنسلفانيا وفيرجينيا, وفي ليلة الخميس، أفاد لاري هوغان، الحاكم الجمهوري السابق لماريلاند، بأنه شاهد العديد من الطائرات المسيرة الكبيرة فوق منزله في دافيدسونفيل لمدة نحو 45 دقيقة, وعلى الرغم من أن الطائرات المسيرة قد تم رصدها بالقرب من قواعد عسكرية أمريكية في الخارج، بما في ذلك في ألمانيا والمملكة المتحدة، إلا أنه لم يتم تأكيد وجود صلة بين هذه الحوادث وما يحدث في الولايات المتحدة, رداً على ذلك، فرضت إدارة الطيران الفيدرالية مناطق حظر طيران للطائرات المسيرة في بعض مناطق نيوجيرسي, وتواصل السلطات المحلية و ال اف بي آي التحقيقات وتطلب مساعدة الجمهور للتعرف على مصدر هذه الأجسام الغامضة وطبيعتها.
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