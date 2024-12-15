وزير الخارجية الأمريكي يعلن أنه تم التوصل إلى توافق بشأن عملية سياسية بقيادة سوريا تهدف إلى تشكيل حكومة شاملة

(MENAFN
) أعلن وزير
الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه تم التوصل إلى توافق خلال اجتماع العقبة بشأن عملية سياسية
بقيادة سوريا تهدف إلى تشكيل حكومة شاملة، مع تبني مبادئ مشتركة لانتقال سوريا السياسي, وقال بلينكن في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع لجنة التنسيق الوزارية العربية بشأن سوريا إن البيان المشترك يحدد المبادئ الأساسية لانتقال سوريا السياسي، بما في ذلك الشمولية واحترام حقوق الأقليات.
في حين أكد بلينكن التزام أمريكا بدولة تجمع جميع مكونات الشعب السوري، مضيفًا أن الولايات المتحدة على تواصل مع مختلف الأطراف في سوريا، بما في ذلك هيئة تحرير الشام, وأشار إلى دعم السوريين في تحديد مستقبليهم من خلال عملية سياسية يقودها السوريون أنفسهم.
كما أشار وزير الخارجية إلى التأثير الإقليمي لأزمة سوريا، معترفًا بالتحديات التي تواجهها البلاد, وأعاد تأكيد الموقف الأمريكي الذي ينص على أن سوريا يجب أن تحترم حقوق جميع مواطنيها، وألا تصبح قاعدة للإرهاب، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن، وتأمين تدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية, واختتم بلينكن بالقول إن هذه المبادئ تم تبنيها الآن من قبل دول في المنطقة وخارجها، مما يبعث برسالة واضحة إلى الحكومة السورية الجديدة.
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