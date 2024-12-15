عائلة الأسد تتمتع بسيطرة لأكثر من خمسين عامًا

(MENAFN
) لأكثر من خمسين عامًا، بدا أن عائلة الأسد تتمتع بسيطرة لا يمكن المساس بها على سوريا، حيث كانت تعتمد على جهاز أمني قوي، واستخدام وحشي للقوة، وحلفاء مثل روسيا وإيران وحزب الله, على الرغم من مواجهة العديد من الانتفاضات وحرب أهلية مدمرة، تمكن النظام من الحفاظ على السيطرة, ومع ذلك، تبين في النهاية أن النظام كان هشًا, في تحول مفاجئ للأحداث، أسقطت جماعات إسلامية من هيئة تحرير الشام (آيتش تي اس) بسرعة حكومة بشار الأسد في أقل من أسبوعين، مع مقاومة قليلة وسفك دماء محدود.
كما كان سقوط الأسد غير المتوقع مدفوعًا بعدة عوامل، بما في ذلك الضربات الناجحة التي نفذها إسرائيل ضد حزب الله، وضعف النفوذ الإيراني بسبب خسارة حزب الله كخط دفاع، وانهيار محادثات السلام بين تركيا وسوريا, بالإضافة إلى ذلك، لم يتمكن الجيش السوري، الذي كان منهكًا وغير مدفوع، من الصمود أمام الضغط, كما أن روسيا، التي كانت متورطة بشكل عميق في الحرب في أوكرانيا، لم تتمكن من التدخل في الوقت المناسب لإنقاذ النظام, شنت هيئة تحرير الشام، المدعومة من تركيا، هجومًا سريعًا، واستولت على مدن رئيسية مثل حلب وحماة وحمص، وتقدمت بسرعة نحو دمشق, وقد أدى ذلك إلى خلق بيئة مشجعة للانتفاضات في جميع أنحاء سوريا، مما زاد من تآكل سلطة الأسد, نجاح المتمردين يمثل تحولًا كبيرًا في الشرق الأوسط، حيث أصبحت الديناميكيات السياسية الآن غير مؤكدة, بينما كانت بعض الدول، مثل الولايات المتحدة والإمارات، تعمل على استعادة مكانة سوريا في الدبلوماسية الإقليمية، فإن سقوط الأسد يعلن نهاية النظام القائم, إن الترابط بين النزاعات الإقليمية، من النزاع الإسرائيلي الفلسطيني إلى الحرب في غزة ولبنان، أظهر أن القوى الخارجية كانت غير مستعدة للتغيرات السريعة في سوريا.
في حين حرب سوريا الأهلية، التي بدأت في 2011، ظلت لفترة طويلة نزاعًا منسيًا في الغرب, لعبت القوى الخارجية مثل إيران وروسيا ودول الخليج أدوارًا في تأجيج الحرب من خلال دعم فصائل مختلفة, ساعدت روسيا من خلال غاراتها الجوية والمساعدات العسكرية، وساهمت إيران بدعمها لحزب الله، في قيام الأسد بشن هجمات وحشية ضد شعبه, أسهمت هذه التدخلات في مقتل مئات الآلاف من الأرواح، وتهجير الملايين, وعلى الرغم من التركيز العالمي على النزاعات الأخرى، لا تزال حرب سوريا تواصل تشكيل عدم الاستقرار في المنطقة.
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