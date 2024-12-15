القائد العام للإدارة السورية الجديدة يؤكد أن روسيا قد أُعطيت فرصة لإعادة تقييم علاقتها مع الشعب السوري

(MENAFN
) أكد أحمد الشعار، القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أن روسيا قد أُعطيت فرصة لإعادة تقييم علاقتها مع الشعب السوري, تزامن هذا التحول مع سحب روسيا قواتها وضباطها السوريين من جبهات شمال سوريا ومن مواقع في جبال الساحل، لكنها ستظل محافظة على وجودها في قاعدتين عسكريتين رئيسيتين في البلاد, جاء هذا التحرك بعد أسبوع من سيطرة المعارضة على دمشق وهروب الرئيس بشار الأسد إلى موسكو, وفقا لمسؤولين سوريين، فقد خفضت روسيا بشكل كبير وجودها العسكري على الجبهات لكنها لا تعتزم سحب قواتها من قاعدتيها الرئيسيتين في سوريا, وأفاد مصدر أمني سوري أن طائرة شحن روسية غادرت أحد القواعد الجوية الروسية في سوريا، ومن المتوقع أن تغادر المزيد من القوات الروسية قاعدة حميميم في الأيام المقبلة, وقد أكدت صور الأقمار الصناعية وجود طائرات شحن في حميميم، مما يشير إلى استعدادات لسحب المزيد من القوات.
كما حذر أحمد الأسروي، عضو اللجنة التنفيذية ورئيس قسم العلاقات الخارجية في اللجنة الوطنية للتنسيق السوري المعارض، من أن سوريا يجب ألا تتخلى عن الاتفاقيات مع روسيا التي تصب في مصلحتها الوطنية, وأكد أن هناك قوى في المعارضة السورية لا تتبنى موقفًا عدائيًا تجاه روسيا وهي مستعدة لبناء علاقات معها على أساس المصالح الوطنية السورية, وبينما اقتربت وسائل الإعلام الروسية بحذر من القيادة السورية الجديدة، يعتقد المحللون أن روسيا قد تكيفت بسرعة مع الديناميكيات المتغيرة, وقد اقترح البعض أن سقوط حكومة بشار الأسد كان جزئيًا بسبب إهماله للجيش وفشله في تحديثه، مما أدى إلى تقسيم الجيش إلى فصائل متنافسة, في الوقت نفسه، كانت جماعات مثل هيئة تحرير الشام، المدعومة من تركيا وفاعلين أجانب آخرين، تستعد لسنوات لمعارضة نظام الأسد.
وفي الوقت ذاته، تحركت روسيا سياسيًا من خلال طلب عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي في 9 ديسمبر، تزامنًا مع إعلان إسرائيل عن مزيد من المطالبات بالسيطرة على الأراضي في مرتفعات الجولان المحتلة, خلال الجلسة، أقر ممثل روسيا في المجلس، فاسيلي نيبينزيا، بأن التغيير في السلطة في سوريا فاجأ الجميع، وأكد على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وحماية المدنيين, بينما تقيّم روسيا الحكومة السورية الجديدة، يبقى السؤال حول مدى قدرتها على التكيف مع القيادة الجديدة بعد تحالفها الطويل مع الأسد.
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