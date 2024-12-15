الفصائل اليمينية في إسرائيل تسارع في تنفيذ خططها لتهويد القدس والضفة الغربية

(MENAFN
) تسارع الفصائل اليمينية في إسرائيل في تنفيذ خططها لتهويد القدس والضفة الغربية عبر توسيع المستوطنات كأداة رئيسية للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية, ومن أبرز هذه الخطط توسيع مستوطنة معالي أدوميم، الواقعة شرق القدس، كجزء من استراتيجية أوسع لضمها إلى المدينة وادعاء أنها "عاصمة" إسرائيل, يقود وزراء الحكومة الإسرائيلية، خصوصًا من اليمين المتطرف، جهود توسيع معالي أدوميم عن طريق إضافة آلاف الدونمات من الأراضي، مما يساهم في تهجير الفلسطينيين وزيادة عدد المستوطنين من 41,000 إلى أعداد أكبر بكثير، مما سيحولها إلى مدينة مستوطنات ضخمة تلتهم أجزاء كبيرة من أراضي القدس والضفة الغربية.
كما ستستفيد مستوطنة معالي أدوميم بشكل كبير من خطة المستوطنات الكبرى، حيث من المقرر أن تتوسع بمقدار 2,600 دونم نحو الجنوب، مما سيوفر سلسلة من المستوطنات تمتد إلى مستوطنات أخرى, كما تجري خطط لتوسيع مستوطنات أخرى في الضفة الغربية مثل كيدار وميغدال عوز، عن طريق إضافة المزيد من الأراضي ووحدات سكنية جديدة, ففي العام الماضي فقط، تم الاستيلاء على أكثر من 50,000 دونم من أراضي الضفة الغربية لصالح التوسع الاستيطاني، وتستهدف الحكومة الإسرائيلية الآن الاستيلاء على 24,000 دونم إضافية عبر تصنيفها كـ "أراضي دولة", جانب آخر من هذه الخطة هو مصادرة 20,000 دونم من منطقة غور الأردن، وهي منطقة استراتيجية مهمة، لتوسيع مستوطنة "يفت" على حساب حقوق الفلسطينيين، في خطوة تهدف إلى تهجير سكانها الفلسطينيين, هذه الخطوة جزء من استراتيجية أوسع يقودها وزير الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي يسعى إلى تقويض السلطة الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، مع القدس عاصمة لها.
كذلك تتضمن جهود الحكومة الإسرائيلية لتهويد القدس زيادة سيطرة المستوطنين على ممتلكات فلسطينية، مثل في حي الشيخ جراح، وتوسيع المستوطنات في مناطق رئيسية مثل جيلو وكتامون وغنيم، مع خطط لبناء 740 وحدة استيطانية جديدة, هذا سيساهم في تعزيز الاحتلال وتهجير العائلات الفلسطينية, في الوقت ذاته، تشمل خطة سموتريتش حل "الإدارة المدنية"، التي تأسست بعد اتفاقيات كامب ديفيد والتي كانت مسؤولة عن إدارة الشؤون الفلسطينية تحت السيطرة الإسرائيلية, يُعتبر هذا التحرك خطوة نحو ضم كامل للضفة الغربية وحل السلطة الفلسطينية، مما يحول الأراضي الفلسطينية المتبقية إلى مناطق معزولة تحت إدارة المجالس المحلية، بدلاً من دولة مستقلة, إن توسيع المستوطنات وتقويض الحكم الفلسطيني يعدان خطوات حاسمة في استراتيجية إسرائيل طويلة المدى لتغيير المشهد الديموغرافي والسياسي في المنطقة بشكل دائم.
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