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الدفاع الروسية: إسقاط 5 مسيرات أوكرانية فوق مناطق روسية

12/15/2024 1:08:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق عدد من المناطق الروسية مساء السبت.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه "تم بين الساعة 21:30 و22:30 بتوقيت موسكو يوم 14 ديسمبر إحباط محاولة نظام كييف لارتكاب هجوم إرهابي باستخدام الطائرات المسيرة على مواقع على أراضي روسيا الاتحادية".

وأوضحت وزارة الدفاع أن وسائل الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيرتين فوق مقاطعة كورسك، وطائرة واحدة فوق كل من مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، إضافة إلى مسيرة أخرى فوق مياه البحر الأسود.
وكان حاكم مقاطعة بريانسك ألكسندر بوغوماز قد أعلن في وقت سابق عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن إسقاط طائرة مسيرة واحدة في أجواء مقاطعته. وأكد وفي وقت لاحق إصابة أحد السكان بجروح.

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