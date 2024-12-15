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روسيا تتواصل مع الإدارة السورية الجديدة

12/15/2024 1:08:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت وكالة رويترز عن مصدر روسي أن المناقشات مع الإدارة السورية الجديدة مستمرة ولن ننسحب من قواعدنا حاليا.

كما نقلت وكالة رويترز عن مصادر سورية قولها إن روسيا تسحب قواتها من الشمال ومن جبال الساحل لكنها لا تنسحب من قواعدها العسكرية الرئيسية.

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