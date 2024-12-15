روسيا تتواصل مع الإدارة السورية الجديدة

روسيا تتواصل مع الإدارة السورية الجديدة
التاريخ
12/15/2024 1:08:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت وكالة رويترز عن مصدر روسي أن المناقشات مع الإدارة السورية الجديدة مستمرة ولن ننسحب من قواعدنا حاليا.
كما نقلت وكالة رويترز عن مصادر سورية قولها إن روسيا تسحب قواتها من الشمال ومن جبال الساحل لكنها لا تنسحب من قواعدها العسكرية الرئيسية.
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