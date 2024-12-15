بلينكن: نحن على اتصال مع هيئة تحرير الشام وغيرها من الأطراف في سوريا

بلينكن: نحن على اتصال مع هيئة تحرير الشام وغيرها من الأطراف في سوريا
التاريخ
12/15/2024 1:08:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال وزير
الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، السبت، إن الولايات المتحدة أجرت اتصالات مباشرة مع هيئة تحرير الشام وغيرها من الأطراف في سوريا.
وأضاف بلينكن، أن البيان المشترك لاجتماعات العقبة يحدد المبادئ التي تريد الدول اتباعها بالانتقال السياسي في سوريا.
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