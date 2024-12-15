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حزب الله: لا يمكننا الحكم على الحكام الجدد في سوريا إلى أن تستقر الأوضاع

12/15/2024 1:08:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إن النظام السوري سقط على يد "قوى جديدة"، مشيرا إلى أن الحزب لا يمكنه الحكم عليها إلا بعد استقرارها وانتظام الوضع في سوريا.
وأضاف قاسم، عبر كلمة مسجلة يثت السبت، أن من حق الشعب السوري أن يختار حكومته ودستوره وخياراته.
وأعرب أمله أن يشرك الحكم الجديد في سوريا جميع الأطراف والقوى في الحكم.
وتابع "نتمنى أن تعتبر الحكومة الجديدة (في سوريا) إسرائيل عدوا ولا تطبع معها".
وأوضح أن حزب الله خسر في المرحلة الحالية "طريق الإمداد القادم عبر سوريا، لكن هذا تفصيل في العمل المقاوم".
وبين أن الحكومة السورية الجديدة قد تعيد طريق الإمداد بشكل طبيعي، أو قد يبحث الحزب عن طرق أخرى لإعادة الإمداد.
وأكد أن على الحزب أن يتغير مع الظروف، مشددا على أهمية استمرارية "المقاومة والعمل على معالجة متطلباتها بطرق مختلفة".








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