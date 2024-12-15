شعلة الأردن الكشفية تحتفل بيوم التطوع العالمي

شعلة الأردن الكشفية تحتفل بيوم التطوع العالمي
التاريخ
12/15/2024 1:08:37 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
احتفلت مجموعة شعلة الأردن الكشفية في بلدة سمر الكفارات، اليوم السبت، بيوم التطوع العالمي ومرور 20 عاما على تأسيسها.
واشتمل الحفل على معرض صور المجموعة على مدى 20 عاما، تحكي تاريخ الأردن وطنيا وكشفيا وبيئيا وتوعويا، كما تخلل الحفل كلمات وقصائد شعرية وفقرات كشفية متنوعة.
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