Sunday, 15 December 2024 06:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شعلة الأردن الكشفية تحتفل بيوم التطوع العالمي

12/15/2024 1:08:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- احتفلت مجموعة شعلة الأردن الكشفية في بلدة سمر الكفارات، اليوم السبت، بيوم التطوع العالمي ومرور 20 عاما على تأسيسها.


واشتمل الحفل على معرض صور المجموعة على مدى 20 عاما، تحكي تاريخ الأردن وطنيا وكشفيا وبيئيا وتوعويا، كما تخلل الحفل كلمات وقصائد شعرية وفقرات كشفية متنوعة.

MENAFN15122024000208011052ID1108994005

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث