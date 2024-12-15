حسان: دور الحكومة دعم القطاع الخاص بالمضي قدما تحت سيادة القانون

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء جعفر حسان، السبت، إن الحكومة ستعدل القوانين والأنظمة والتعليمات التي تعيق القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب.



وأضاف حسان، خلال جلسة لمجلس الوزراء، أن دور الحكومة هو دعم القطاع الخاص بالمضي قدما تحت سيادة القانون، مؤكدا أن تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ليس سهلا لكنه ضرورة وطنية.



وأشار إلى أن أساس رؤية التحديث الاقتصادي مبني على قدرة القطاع الخاص بالنجاح، وأن مهمة الحكومة إنجاح القطاع الخاص بالنمو والتوظيف.