حسان: دور الحكومة دعم القطاع الخاص بالمضي قدما تحت سيادة القانون

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال رئيس الوزراء جعفر حسان، السبت، إن الحكومة ستعدل القوانين والأنظمة والتعليمات التي تعيق القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب.
وأضاف حسان، خلال جلسة لمجلس الوزراء، أن دور الحكومة هو دعم القطاع الخاص بالمضي قدما تحت سيادة القانون، مؤكدا أن تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ليس سهلا لكنه ضرورة وطنية.
وأشار إلى أن أساس رؤية التحديث الاقتصادي مبني على قدرة القطاع الخاص بالنجاح، وأن مهمة الحكومة إنجاح القطاع الخاص بالنمو والتوظيف.
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