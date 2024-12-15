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إدارة العمليات العسكرية السورية: فتح مراكز تسوية لعناصر النظام في اللاذقية

12/15/2024 1:08:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت إدارة العمليات العسكرية في سوريا إنها ستفتتح "مراكز تسوية لعناصر النظام المجرم" في محافظة اللاذقية بدءا من الغد.

وكانت قد قالت إدارة العمليات العسكرية بسوريا ان على كل من استولى على ممتلكات عامة تسليمها لأقرب مركز شرطة في مدة أقصاها 7 أيام.

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