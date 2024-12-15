إدارة العمليات العسكرية السورية: فتح مراكز تسوية لعناصر النظام في اللاذقية

إدارة العمليات العسكرية السورية: فتح مراكز تسوية لعناصر النظام في اللاذقية
التاريخ
12/15/2024 1:08:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت إدارة العمليات العسكرية في سوريا إنها ستفتتح "مراكز تسوية لعناصر النظام المجرم" في محافظة اللاذقية بدءا من الغد.
وكانت قد قالت إدارة العمليات العسكرية بسوريا ان على كل من استولى على ممتلكات عامة تسليمها لأقرب مركز شرطة في مدة أقصاها 7 أيام.
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