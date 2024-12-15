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مجلس الوزراء يقرر إحالة مدير عام دائرة الجمارك جلال القضاة إلى التقاعد

12/15/2024 1:08:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السبت، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، إحالة مدير عام دائرة الجمارك جلال القضاة إلى التقاعد.








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