مجلس الوزراء يقرر إحالة مدير عام دائرة الجمارك جلال القضاة إلى التقاعد

مجلس الوزراء يقرر إحالة مدير عام دائرة الجمارك جلال القضاة إلى التقاعد
التاريخ
12/15/2024 1:08:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السبت، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، إحالة مدير عام دائرة الجمارك جلال القضاة إلى التقاعد.
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