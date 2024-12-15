تفاصيل وفاة ٤ اطفال من عائلة اردنية في السعودية - اسماء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

انتقل إلى رحمة الله تعالى ٤ أشقاء اردنيين بحادث سير مؤلم أثناء توجههم لمكة المكرمة لاداء العمرة

وقال خال الأطفال ل الوكيل الإخباري ان العائلة ( الأب والأم و ٦ اطفال ) خرجوا مساء أمس من البحرين حيث يقيمون في طريقهم لاداء العمرة ومع ساعات الفجر الأولى وقع الحادث الذي أودى بحياة ٤ اطفال وإصابة الأب والأم وطفلان آخرين على طريق الرياض -مكة .

وذكر ان المتوفون هم شوق ١٦ عاما وراما ١٥ عاما وجمال ٧ اعوام وادم نحو ٣ سنوات .

بينما اصيب الأب والأم وريما ، وناصر بصحة جيدة ، مشيرا بأن الأم والابنة الناجية حالياً بمستشفى في الرياض لإجراء عمليه جراحية .



