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تفاصيل وفاة ٤ اطفال من عائلة اردنية في السعودية - اسماء

12/15/2024 1:08:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

انتقل إلى رحمة الله تعالى ٤ أشقاء اردنيين بحادث سير مؤلم أثناء توجههم لمكة المكرمة لاداء العمرة
وقال خال الأطفال ل الوكيل الإخباري ان العائلة ( الأب والأم و ٦ اطفال ) خرجوا مساء أمس من البحرين حيث يقيمون في طريقهم لاداء العمرة ومع ساعات الفجر الأولى وقع الحادث الذي أودى بحياة ٤ اطفال وإصابة الأب والأم وطفلان آخرين على طريق الرياض -مكة .
وذكر ان المتوفون هم شوق ١٦ عاما وراما ١٥ عاما وجمال ٧ اعوام وادم نحو ٣ سنوات .

بينما اصيب الأب والأم وريما ، وناصر بصحة جيدة ، مشيرا بأن الأم والابنة الناجية حالياً بمستشفى في الرياض لإجراء عمليه جراحية .


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