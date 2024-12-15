تفاصيل وفاة ٤ اطفال من عائلة اردنية في السعودية - اسماء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ليلى القرشي
انتقل إلى رحمة الله تعالى ٤ أشقاء اردنيين بحادث سير مؤلم أثناء توجههم لمكة المكرمة لاداء العمرة
وقال خال الأطفال ل الوكيل الإخباري ان العائلة ( الأب والأم و ٦ اطفال ) خرجوا مساء أمس من البحرين حيث يقيمون في طريقهم لاداء العمرة ومع ساعات الفجر الأولى وقع الحادث الذي أودى بحياة ٤ اطفال وإصابة الأب والأم وطفلان آخرين على طريق الرياض -مكة .
وذكر ان المتوفون هم شوق ١٦ عاما وراما ١٥ عاما وجمال ٧ اعوام وادم نحو ٣ سنوات .
بينما اصيب الأب والأم وريما ، وناصر بصحة جيدة ، مشيرا بأن الأم والابنة الناجية حالياً بمستشفى في الرياض لإجراء عمليه جراحية .
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